中国掌控着油价而非欧佩克 油价明年或下跌

外媒称，近来，美国的页岩行业占据了很多媒体头条的位置，成为石油价格面临的最大阻力，也是石油输出国组织（欧佩克）想通过减产来支撑油价的最大障碍。然而，还有一个因素导致油价有可能最早于明年下跌。这就是中国。
据《今日美国报》网站8月24日题为《忘了欧佩克吧，中国控制着石油价格》的报道称，过去十年来，中国一直在筹建战略原油储备，但其规模仍旧没有公开，分析师只能根据输往中国的原油和卫星图像进行估算。
去年硅谷科技公司轨道洞察公司表示，到5月，中国可能已储存6亿桶原油。这是当时最高的估计。从那时算起，原油储备很可能还会增长，也许已经超过美国的战略石油储备。截至今年8月18日，美国的储备达6.789亿桶。
英国《金融时报》在一篇分析文章中指出，今年以来中国的原油进口量突破纪录，与美国不相上下，约为每天800万桶。分析人士认为，很多原油都将进入储备罐中。因此他们警告说，这些罐体很快就会填满，从而给油价尤其是欧佩克造成重创。
去年，欧佩克、俄罗斯和另外11个产油国同意将全球的石油日供应量减少180万桶，以求将油价提高到每桶50美元（1美元约合人民币6.6元——本网注）以上，希望至少达到60美元。今年5月它们又同意将减产措施延长到2018年3月。然而，由于美国产量的增加，油价基本上维稳在50美元左右。根据美国能源信息局的数据，上周美国的日产量为950万桶。
《金融时报》援引加拿大皇家银行资本市场公司全球能源战略部门的负责人迈克尔·陈的说法，中国的进口量发挥着重要作用，今年的增幅比往年高了一倍。
最令人警惕的是，如果进口增幅从目前每天100万桶的水平下降，那么油价势必受到打击。这种可能性还是相当高的，7月的进口量就下滑至今年初以来的最低水平，为每天810万桶。
德国弗兰克-格姆克普能源公司的分析师宣布了一个石油行业的坏消息。他们估计，中国原油进口的增幅将在今年下半年放缓至每天70万桶。明年的预测更加惨淡：随着中国的产油企业扩大在国外的产量，进口增幅将降至仅每天10万桶。然而即便以这种增速计算，中国的战略储备也可能在年底就会被填满。
我们还记得，欧佩克和俄罗斯已同意将减产持续到2018年113月。虽然有些专家呼吁欧佩克及其合作伙伴继续在较长时间内进行减产，是不是所有人都愿意这样做却值得怀疑。事实上，我们可能会看到闸门被再次打开。现在也许应考虑再次出现油价仅为每桶20美元的可能性了。
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