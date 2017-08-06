欧盟将出新规限制中企并购

尽管其他一些欧盟成员国反对，但德法意仍敦促欧盟出台规定，允许成员国政府可以用国家安全之外的理由来阻止第三国收购欧盟国家的企业。它们可以指望欧盟委员会主席容克。容克打算在9月中旬发表的欧盟形势讲话中宣布具体措施。
中国对先进技术领域加强投资引发了欧盟国家就更好地保护本国企业展开讨论。作为第一步措施，德国今年7月已经决定小幅收紧外贸法。那将允许政府调查一项投资是否威胁到德国的公共秩序和安全。
德国、法国和意大利7月28日提交了共同的文件，要求对现有法规进行根本改革。它们希望未来也能保护本国企业免遭“作为战略性工业政策一部分的收购”。其中的一个例子是中国政制定的“中国制造2025 ”计划。此外，这三国还希望欧盟顾及直接和间接补贴以及欧洲投资者进入相关第三国“关键行业”等问题。
容克将在9后13日的讲话中建议收紧现有的欧盟规定。欧盟委员会传出的消息说，接下来将在今年秋天提出具体建议。欧盟委员会可能会提出两步走方案。它将为更好地协调监管来自中国以及其他第三国的投资制定指导方针，并为限制投资的标准提供统一解释。
因此，与此同时，欧盟委员会可能还将建议出台新的欧盟规定，以便允许对关键行业的收购进行监管并在欧洲层面实现投资监管。这样的建议得到通过预计还需要多年时间，因为那既需要欧洲议会也需要欧洲理事会同意。
北欧国家、英国、爱尔兰、西班牙、希腊、荷兰、爱沙尼亚、立陶宛此前都反对统一的欧盟监行机制。还需要回答的一个问题是：把投资监管从国家安全领域扩大到关键技术领域是否符合世界贸易组织的规定，这在目前至少还是有争议的。
【香港《南华早报》网站8月23日报道】分析人士说，北京出台对外投资的新规，意在使中国向海外的投资改变方向，从大型房地产交易转问技术等新的领域。
符合中国政府雄心勃勃的“一带一路”倡议的项目——尤其是能源、资源、科技、工厂和基建等投资——受到了鼓励。这将使中企顺应北京旨在对外输出产能和技术的战略，并确保获得原材料和能源供给。中国社会科学院的专家王永正(音)说，北京力图将海外投资引导向“有益国家的领域，如先进制造业和科技领域”。
麦格理集团经济学家拉里•胡(音)说，资本控制新规将为投资勾勒清晰蓝图，“这些新规旨在提升政策透明度，为企业界降低投资领域上的不确定性”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost