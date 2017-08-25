“共享睡眠舱”试水重庆

点击“扫码入睡”，听到“嘀”一声后进行身份验证，再缴纳199元押金，舱门自动打开……一批可以进行现场身份验证的“共享睡眠舱”，近日在重庆两江新区赛伯乐众创空间投入试用。
“实现现场身份验证，可以保证住客的安全性，还可以形成倒查机制。”重庆戒客科技有限公司“共享睡眠舱”创始人谷雨说。
记者在现场看到，单个共享睡眠舱长约2.2米，宽约1米，住客可领取一套床具用品和睡眠设备，舱内提供免费无线账号和空调。为了保证睡眠舱的安全性，舱内安装了烟雾探测器，并放置了灭火器，一旦断电，智能感应门锁会自动打开。
每个睡眠舱仅供一人使用，若两人或多人使用，账户将会被冻结。据介绍，“共享睡眠舱”每天11时至14时是使用高峰期，按照10元/小时收费，平峰期6元/小时。在消费者确认账单离开后，舱内会自动进行抽风换气。
“共享睡眠舱凭借自主操作，缩短了住客的等候时间，满足了午睡和加班过夜的白领人群所需。”谷雨介绍，目前睡眠舱还处于测试阶段，仅供园区内部企业及附近的用户使用。今后“共享睡眠舱”将争取在机场、景区等其他场景布置网点，并针对需求定制睡眠方案，包括改造舱体外形、授权睡眠时间、增加叫醒功能等。
此前，“共享睡眠舱”已在北京、上海等地现身，引人关注。然而，由于费用偏高、空间过于密闭、空气流通弱等问题，一些地方的“共享睡眠舱”已暂停运营。例如，在北京曾投入使用的“享睡空间”太空舱，因存在治安和消防等方面的安全隐患，目前已停止运营。
谷雨说，“共享睡眠舱”是一个新事物，未来还需要在安全、消防等方面进行升级，希望政府主管部门能够与企业一起推动建设相关标准和制度，规范行业发展。（新华社）
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