大疆打造国际企业之路：先占领欧美，再“回到”中国

美媒称，作为全球民用无人机行业龙头，总部设在深圳的大疆创新迎来了一位新的“驾驶员”，总之至少是一位新的“联合驾驶员”。
据美国财富中文网8月14日报道，这家生产出“精灵”和“御”等热门无人机的厂商宣布，已将电子产品行业资深高管罗镇华任命为公司总裁，接替大疆创始人汪滔负责日常运营。
报道称，汪滔是无人机爱好者，2006年在香港的学生宿舍里成立了大疆创新。他仍是公司首席执行官以及最大股东（持股远超其他股东），并将继续监督大疆的产品开发。大疆的高管指出，罗镇华升任总裁体现了汪滔返回实验室的意愿，他想重新定义并扩展大疆的技术，而技术正是大疆成为全球最大无人机厂商的根本因素。
汪滔在任命罗镇华的公告中表示：“大疆目前在全世界有超过1.1万名员工，在全球17座城市设有办事机构。随着全球业务的不断扩大，我们需要在经营方面增强管理团队的实力。”
主要市场在海外，国内市场发展迅速
出海记记者了解到，大疆的主要市场在海外，其中北美和欧洲是最重要的两块，但近年中国市场发展迅速，与海外市场份额的差距已大大缩减。
截至目前，大疆全球市场排名前三的地区分别为美国、欧洲和中国。
大疆在全球多个地点设立办公室，负责地区性市场营销、销售支持、客户服务、物流等事宜。目前除深圳总部外，在北京、上海、香港、东京、洛杉矶、旧金山、鹿特丹、法兰克福等地有办事处。
大疆在海内外与北美、欧洲、中国的顶级电子连锁零售大卖场合作，如：Best Buy，Media Markt，国美、苏宁等，将大疆产品以完美形态呈现在世界各国消费者面前。
除此之外，大疆的一些跨界合作也引人瞩目。以与苹果公司合作为例，2016年3月起，通过与苹果公司建立首批独家零售合作关系，大疆产品史上具有“划时代”意义的产品——精灵4得以在全球逾400家Apple Store零售店与消费者见面，令他们可在第一时间体验到大疆产品的超凡设计与先进技术。
大疆“走出去”的未来与挑战
谈到海外市场发展，大疆相关负责人对参考消息网-出海记记者表示，未来，大疆将一如既往专注技术研发，让无人机更智能、操作更简易、性能更稳定、飞行更安全；同时，以挖掘民用无人机更多的创新性引用场景为目标，将无人机技术更广泛、深入地运营到农业植保、安防、工业巡检、野生动物保护等行业中去；另外，继续发力于无人机普及教育，一方面通过大疆新飞手训练营等线下活动，面向大众普及无人机的基本知识、强化飞行安全意识，另一方面，进一步发展以“慧飞”为代表的无人机培训品牌，继续优化课程，为各行业培训更多合格、专业的飞手，促进无人机的行业应用发展。
虽然大疆在海外市场占有很大份额，但仍然会面对一些拓展阻碍和挑战。据参考消息网-出海记记者了解，由于各国在政策法规、消费者习惯、行业基础等方面均有所不同，因此，如何整合公司资源，合理并最大限度地满足各个国家消费者的购买、使用以及服务体验需求是海外业务拓展运营管理需要面对的一个难点。
未来，大疆会在本地化队伍的建设、渠道管控力度和售后服务这几个方面发力，为全球各地的用户提供更加优质、完善的服务。
除此，行业应用级无人机发展也面临巨大挑战：建立一个稳定可靠、相对持续的标准基础平台，并快速适配不同行业应用需求。由于目前无人机技术的迭代非常快，因此开发这样的基础平台需要建立在对用户需求有强大的引导能力、对技术发展路线具有深刻理解的基础上。
目前，大疆从飞行平台、负载、软件、服务和培训这五个方面去打造、发展这一标准基础平台，更大化发挥无人机在行业应用的优势。
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