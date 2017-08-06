朝导弹技术进步被指靠俄乌

国际战略研究所的一份报告称，平壤在导弹方面所取得的令人瞩目的进步靠的是来自乌克兰或俄罗斯的发动机，而且有可能是从黑市上得到的。
国际战略研究所周一公布的导弹专家迈克尔•埃勒曼的研究报告称，朝鲜最近数次试验中所使用的导弹都配有经过改动的RD-250发动机，这种发动机过去是在苏联、如今位于乌克兰的一家工厂制造的。
朝鲜在两年的时间里成功推出新型中程导弹“火星”-12及“火星”-14洲际弹道导弹，后者近几周来已经成功测试了两次。这一突破再次让人心生恐俱地看到金正恩政权能够用核武器打击美国本土。埃勒曼在报告中解释称，“没有任何其他国家能够在如此短的时间内从拥有中程导弹发展到拥有洲际弹道导弹”。在他看来，做到这一点是因为“朝鲜得到了来自国外的高性能液体燃料发动机”。
该专家得出的结论是，平壤所使用的那种发动机只能是在俄罗斯动力机器公司或乌克兰南方设计局的工厂里经过改动的。他认为，朝鲜工程师显然没有能力改动这种RD-250发动机。
在苏联时代，RD-250发动机是由南方设计局设计，并在如今位于乌克兰的一家工厂里生产。《纽约时报》周一也强调，情报部门和专家将调查对准了这家乌克兰工厂，后者在亲俄罗斯的政府于2014年垮台后好像遇到了资金困难。
乌克兰和这家工厂周一都非常坚决地否认了这些消息。该工厂对此的反应是，“从未与朝鲜导弹计划有过任何联系”。乌克兰国家安全和国防委员会秘书亚历山大•图尔奇诺夫称，“乌克兰没有向朝鲜提供过导弹发动机或其他相关技术”，并谴责俄罗斯情报部门旨在“掩盖其参与朝鲜核与导弹计划的行径”。
不过，国际战略研究所的报告还暗示，相关设备也有可能是被“少数不满的雇员或低收入的看守”偷盗，然后“转卖给武器交易者、犯罪网络或跨境走私分子”。且此举并不为基辅当局和工厂负责人所知。
【俄罗斯卫星网8月14曰报道】乌克兰南方设计局官网发布消息称，其与朝鲜航天火箭以及防御性导弹计划没有任何关系。
消息说：“文章作者的推测以及引述专家的话，指称乌克兰与朝鲜导弹技术获得突破有关系，这完全不符合事实。乌克兰南方设计局以前和现在都与朝鲜航天火箭和防御性导弹计划没有任何关系。乌克兰独立以来，工厂没有生产过火箭和军用导弹。”
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