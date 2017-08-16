美企三巨头退出特朗普“制造委” 特朗普发推文讽刺

英媒称，英特尔公司、默克公司和安德玛公司的首席执行官（CEO）14日相继辞去在美国总统特朗普的美国制造业委员会担任的职务，起因是，周末在弗吉尼亚州夏洛茨维尔的白人至上主义者集会上发生暴力事件，特朗普最初对此反应冷淡。
据路透社华盛顿8月14日报道，英特尔CEO布赖恩·克尔扎尼奇在博文中称：“我辞去该委员会的职务，为的是唤起人们对以下问题的关注：我们分裂的政治氛围正在对重要问题造成严重损害……”
制药大厂默克的CEO、非裔美国人肯尼思·弗雷泽称，导致他辞去该委员会职务的是白人至上主义者与反对者之间发生暴力冲突后总统的反应。弗雷泽称“有必要表达反对偏执和极端主义的立场”。
代表1250万劳动者的美国劳工联合会和产业工会联合会称，正考虑让其代表撤出该委员会。
安德玛CEO凯文·普兰克在推文中宣布辞去该委员会的职务。“在改善美国制造业方面，我们仍决心发挥自己的潜力和能力，”普兰克说，“然而，安德玛致力于创新和体育，而非政治。”
另据路透社华盛顿8月14日报道，美国制药大厂默克公司CEO肯尼思·弗雷泽14日辞去在美国总统特朗普的美国制造业委员会担任的职务，表示他反对偏执和极端主义。
非裔美国人弗雷泽在一份声明中宣布辞去美国制造业委员会的职位，他在声明中说：“美国的领导人必须尊重我们的基本价值观，明确拒绝憎恨、偏执和族群至上主义，因为这些有违人人生而平等的美国理念。”
他还说：“身为默克的CEO，且事关个人良知，我认为有必要表达反对偏执和极端主义的立场。”
特朗普发推文讽刺道：“默克的弗雷泽已从总统的制造业委员会辞职，他将有更多时间调低那些坑人的药价！”
几名美国大企业主管已退出总统顾问委员会，以抗议特朗普的政策。
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