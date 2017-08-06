美股是否存在泡沫 美媒：涨势或正接近尾声

西媒称，1929年大萧条之后，华尔街用了25年才恢复至危机之前的水平。然而在这次大衰退中，道琼斯指数恢复到2007年的最高水平仅用了5年时间。
据西班牙《国家报》网站8月6日报道，从2009年开始，纽约证券交易所的道琼斯工业平均指数连续8年上扬，本周更是突破22000点大关，创下历史新高，甚至连特朗普总统都对股市的红火表示祝贺。在美股打破纪录的同时，分析人士开始思考这条道路能走多远，尤其是何时会触顶。
美国股市是否存在新的泡沫？德国的荷兰国际直销银行首席经济学家卡斯滕·布热斯基说：“每一次新的最高点都会增加市场大幅回调的风险。在企业周期已经非常成熟的情况下更是如此。实现当前的利润预期是非常困难的。”
分析人士约翰·伊格纳西奥·克雷斯波则说：“只有当泡沫破裂时才可以称之为泡沫。”但是他承认纽约股市中确实存在一些过热的因素，尤其是在成员很少的技术企业集团FAANG（脸书、苹果、亚马逊、奈飞和谷歌公司的首字母缩写）中。
以标准普尔指数为例，它从2009年的最低点至今已经上涨了将近270%，这意味着股票市场上增加了3.5万亿美元的资本。但是资本的分配非常不均匀，根据克雷斯波掌握的数据，其中6家技术公司占据了1.5万亿美元的增量，而5大技术公司——苹果、谷歌、亚马逊、脸书和微软——本月的总市值超过了3万亿美元。
苹果公司的市值已接近8300亿美元，在公司宣布了良好业绩之后，其市值在2日又经历了强有力的上涨，增值约为标普500指数中400家企业价值的总和。克雷斯波说：“我认为，与其说股市存在泡沫，不如说技术公司存在泡沫。”
一些分析人士看到了与2000年破裂的互联网泡沫相似之处。不过布热斯基强调这其中有些区别：“数字技术的领军企业现在所处的市场比上世纪90年代末期要开阔许多，结构也更好。此外央行不太可能像当时那样鼓励刺破泡沫。尽管如此，最近几十年的经验显示，今天的冠军并不等于就是明天的冠军。”
虽然无法预知明天，但是周期结束的症状正在累积。彭博社最新的调查显示，大部分基金经理认为美国股市的涨势正接近尾声，市场上数量极高的流动性也让人警惕。
很早之前，美国就开始讨论市场的过热表现。亿万富翁沃伦·巴菲特在今年2月否认纽约股市进入了“泡沫阶段”，但是承认它或许在朝夕之间就会下跌20%。而美联储前主席格林斯潘本周也表示股市不存在泡沫，敦促经济人士别再为股市担心，而应该更多关注债券市场。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost