强势欧元引发企业竞争力下跌 或阻碍欧洲经济复苏

法媒称，欧元对美元汇率今年初以来不断攀升。欧元越强，通胀率就越低，不利于实现欧洲央行确立的2%这一目标，而且会推迟一切货币收紧政策。这在理论上限制了单一货币的发展空间。
据法国《回声报》网站8月4日报道，欧元主要得益于欧洲经济增长加快和政治风险降低。法国外贸银行首席经济学家帕特里克·阿蒂斯对欧元最近的升值作出了另一个解释：欧洲股市的表现胜过华尔街，吸引非欧洲投资者转向欧洲股市。
法兰西银行经济学家索菲·安古指出，欧元汇率自2015年中旬以来持续攀升，可能导致欧元区经济增长率比预期减少0.2个百分点。2014年年中至2015年年中，欧元下跌曾将欧元区经济增长率拉高了0.5个百分点。货币升值导致的竞争力下降对欧元区的损害比对美国大。因为欧元区比美国更“开放”而且更加面向新兴经济体，所以强势欧元引发的企业竞争力下跌对欧元区影响更严重。
国际货币基金组织最新报告指出欧洲形势的多样性：有些国家欧元太强，有些国家欧元又太弱。在德国等国，欧元实际汇率被低估了10%到20%，而在一些小国则被高估了5%到20%。法国的欧元被高估了8%到14%，而德国利用被低估的欧元促进出口。欧元走高引发欧洲国家间出口市场份额的二次分配。
尽管欧洲央行的职责是将通胀率维持在2%左右，但人们忍不住要让它为经济增长不足承担责任。人们将欧元视为欧洲一体化的结果。今年春天的调查显示，约有五分之一的欧洲人对欧元和欧洲央行都没有信心，反映了反体制民粹主义的抬头。
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