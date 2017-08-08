新进展！印军连夜撤离洞朗 只留下少数人留守

最近一段时间，中国与印度军队在洞朗地区的对峙持续发酵，引起广泛关注。较早前有报道指，双方疑不断向边境地区调派军备，一度引发局势紧张。
中国外交部于8月2日发表《印度边防部队在中印边界锡金段越界进入中国领土的事实和中国的立场》文件，就对峙事件摆明立场。文件指出，中国和不丹都是主权独立国家，从上世纪80年代开始通过谈判协商解决边界问题，迄今已进行了24轮边界会谈，达成了广泛共识。两国虽未正式划界，但双方已对边境地区实施了联合勘察，对边境地区的实际情况和边界线走向存在基本共识。中不边界问题是中、不两国的事情，与印度无关。印度无权介入并阻挠中不边界谈判进程，更无权为不丹主张领土。
同时， 该文件详细还原了中印在洞朗地区对峙事件的细节：2017 年 6 月 16 日，中方在洞朗地区进行道路施工。6 月 18 日，印度边防部队 270 余人携带武器，连同 2 台推土机，在多卡拉山口越过锡金段边界线 100 多米，进入中国境内阻挠中方的修路活动，引发局势紧张。印度边防部队越界人数最多时达到 400 余人，连同 2 台推土机和 3 顶帐篷，越界纵深达到 180 多米。截至 7 月底，印度边防部队仍有 40多人和 1 台推土机在中国领土上非法滞留。
据巴基斯坦《国际新闻》网站7日报道称，中国政府8月3日深夜发布重磅声明，敦促印方立即将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，尽快妥善解决此次事件，恢复两国边境地区的和平与安宁。
在中国军方以严厉措词警告印方后，5日深夜到6日凌晨期间，部分印军在洞朗地区连夜撤离，只剩下少数人留守。
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