科学家发现“突破性”抗癌方法

英媒称，科学家说，一个新发现的杀死癌细胞的方法可以消灭肿瘤，并减少副作用和疾病复发的风险。
据英国天空新闻频道网站8月28日报道，这个被叫做“非半胱天冬酶依赖型细胞死亡”（CICD）的方法完全消除了实验模型中的肿瘤。
像化疗、放射和免疫疗法等目前采用的癌症治疗手段通过一个叫做“细胞凋亡”的过程来杀死癌细胞。这个过程会激活被称为“半胱天冬酶”的蛋白质。
然而，这些疗法存在发生副作用的风险，并且往往不能杀死所有癌细胞，从而导致疾病复发。
在格拉斯哥大学领导有关CICD研究的斯蒂芬·泰特博士说，这种新方法“常常导致肿瘤的彻底消退”，并且可能是比细胞凋亡法更有效的癌症治疗方法。
他说：“考虑到我们的发现，我们认为，有充分理由对作为一种抗癌疗法的CICD作进一步研究。”
当经由CICD杀死癌细胞时，癌细胞会通过释放炎性蛋白来提醒免疫系统。
然后，免疫系统就能攻击在初期治疗中未被杀死的肿瘤细胞。
研究人员使用了结肠直肠癌细胞，但CICD或许可以应用于许多种类的癌症。
英国癌症研究会为该研究提供了部分资助。它说，科学家们应该进一步研究该方法，并想办法将其应用在人类身上。
英国癌症研究会发言人贾斯廷·奥尔福德说：“虽然很多抗癌疗法通过引发细胞凋亡来发挥作用，但这些方法有时不能达到效果，甚至可能导致肿瘤变得更难以治疗。”
奥尔福德说：“这项新研究显示，可能存在更好的办法来杀死癌细胞。而一个附加的好处是，这个方法还会启动免疫系统。”
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