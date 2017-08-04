传销公司CEO欲对警察“洗脑”：给你们讲讲VR

8月8日，警方破获中国首例特大新型网络传销案。一个传销组织变身一家科技公司藏匿两栋高档写字楼里，该传销公司总裁兼CEO刘某等25人被警方刑拘。
据多名疑犯供述，该公司宣传的前景非常好，他们设想先做好互联网的国内市场，继而走出国门，打开公司“互联网虚拟货币和矿机”的国际市场，吸引国内外用户参与。就在被警方查处前几天，该传销公司为发展壮大，在原来组织架构基础上，刚成立了一个所谓的事业发展部。
8月25日下午，专案组民警在看守所提审该传销公司总裁兼CEO刘某。令人匪夷所思的是，被羁押高墙内，面对讯问的专案组民警，疑犯刘某居然提出了一个特殊“要求”……
“VR技术知道吗？这个东西前景真的很好，我们就是利用VR技术虚拟网络货币和虚拟的矿机进行市场交易。当前正在发展互联网经济，前景特别好……”刚见到专案组两位民警，浓眉大眼、胡子拉碴的刘某急切地说：“我这两天一直有一个想法，如果你们能给我一天的时间，我就好好说说这些……”
“请你不要浪费时间，我们正在办案。”民警正告刘某，断然拒绝了刘某的“要求”。
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