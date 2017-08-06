斯蒂芬·罗奇：美对华策动贸易战是“天大错误”

世界报业辛迪加网站8月28日发表美国耶鲁大学杰克逊全球事务研究所高级研究员斯蒂芬·罗奇的文章《中美两国的相互依赖陷阱》称，美国在与中国的经济关系中并不掌握王牌，与中国发生贸易冲突将给美国企业和消费者带来严重后果。
文章称，美国总统特朗普似乎总想和全世界对着干，他再度提出了与中国发生贸易冲突的可能性。他指示美国贸易代表着手调查中国侵犯知识产权的行为。此举有可能最终导致美国对进口自中国的商品征收高额且覆盖广泛的关税。
文章称，这一事态可不是无关紧要的。惩罚性行动将给美国企业和消费者带来严重后果。无论喜欢与否，这是世界两个最大经济体之间根深蒂固的相互依赖关系所导致的必然结果。
文章称，人们都一心关注美国针对中国的种种指控，却几乎没有注意到这些指控的潜在后果。有三个经济方面的后果格外突出。
第一，对从中国进口的商品和服务征收关税将起到等同于向美国消费者加税的作用。如果不再依靠对华贸易来满足美国的需求，那么进口商品的费用无疑将大幅上涨。进口价格上涨的可能性和对基础通胀的潜在溢出效应会对中产阶级美国工人造成格外沉重的打击，他们已经遭遇了三十多年的实际工资停滞。
第二，针对中国的贸易行动可能会导致美国利率上升。外国人目前持有美国国债总额的30%左右，而最新官方数据显示，今年6月中国持有其中的1.15万亿美元。一旦美国施加新的关税，有理由预计，中国会通过减少购买美国国债予以应对。在美国财政赤字仍然庞大的时代，最大的外国持有者对国债缺乏需求很可能会给美国的借款成本造成上行压力。
第三，由于美国国内需求的增长依然疲软，美国企业需要更多地依靠外部需求。然而特朗普政府似乎完全忘记了经济增长演算的这个组成部分。它不仅扬言要对中国这个美国第三大出口市场实施贸易制裁，还扬言要对加拿大和墨西哥（分别是美国的最大和第二大出口市场）实施贸易制裁。这些国家中没有哪个会默默承受这些措施而不遏止美国进入其本国市场的渠道——那样的反制会严重损害对于特朗普的“让美国再次伟大”承诺至关重要的制造业复苏。
文章称，美国去年对全球101个国家有贸易逆差，这一外部失衡源自美国长期的国内储蓄问题。这个问题的解决办法不能出自中国。具有讽刺意味的是，由于特朗普政府的政策有可能导致更大的预算赤字使得国家储蓄面临更大的下行压力，对中国和其他外国资本的需求实际上会加剧，相互依赖陷阱只会越来越深。
文章称，美国在与中国的经济关系中并不掌握王牌。特朗普政府当然可以对中国施加压力，在一定程度上也很可能有充分的理由这样做。但是关于这种压力所导致后果的深刻疑问完全被忽视。在对中国采取强硬态度的时候忽视这些后果可能会是一个天大的错误。
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