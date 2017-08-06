“年轻”的印度处理内外事务都太任性

英国《金融时报》8月16日发表达尔米亚控股集团董事长戈拉弗·达尔米亚的文章《“70岁”的印度仍在经历“成长的烦恼”》称，印度在国际关系中的相对不成熟，公众对政府机构的信任度低。政府能力虚弱，因此重建制度是一项迫切任务。
文章称，印度是一个年轻的国家。该国独立于70年前，比大多数主要大国更年轻。从人口结构上说，印度拥有世界上最年轻的人口之一，年龄中位数只有28岁。相比之下，中国人的年龄中位数是37岁，俄罗斯是39岁，加拿大是42岁，德国是47岁。文章援引新加坡学者马凯硕的话，印度的外交气质是“任性的”。印度在国际关系中的相对不成熟，是其年轻的产物。印度独立还不到四代人的时间，其国际回应符合一个正在寻找自己在世界上位置的年轻国家的特点。
文章称，印度发展成今天的样子，并不是必然的。建国之初，许多人认为，印度幅员辽阔，多样性程度太高，将使其无法治理。经济学家们则揣测，印度能否养活本国的庞大人口。
文章称，尽管数十年来印度的发展和变化中有一些显著的成果，但从印度的潜能来衡量，它们还不到位。在1980年代的一次大幅增长之后，印度制造业产值占GDP的比重停滞在16.5%。很大一部分原因在于基础设施瓶颈和僵化的劳动力市场政策。然而，失业率居高不下。印度需要每月创造100万个新工作岗位；在最好的时候，印度也只达到了这个目标的一半。矛盾之处在于，调查显示，60%的印度雇主表示遇到招工困难。
文章称，在政治方面，尽管印度拥有政治学家所称的“输入民主”，但就所有实际目的而言，印度在“输出民主”方面较为薄弱。考验这点的一个很好的例子是，少数族裔、穷人或者低种姓的人找当地警察局求助的结果。也就是说，公众对于政府机构的信任度很低。这表现在投票人数不断减少以及逃税方面。政府能力虚弱，因此重建制度是一项迫切的优先任务。
文章称，印度政府需要更强有力的体制来应对所谓的棘手问题，这些问题很难描述，也很难解决，因为它们交织在一起相互依赖。
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