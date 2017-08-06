林郑月娥访泰冀加强与泰国的经贸合作

正在泰国进行访问的香港特别行政区行政长官林郑月娥4日对媒体表示，香港将于今年年底与东盟签订自贸协定，同时将进一步加强与泰国的经贸合作。
林郑月娥4日先后与泰国总理巴育、泰国副总理颂吉、泰国外交部长敦等多位部长见面，并参加泰国企业见面会，探讨加强双方的合作。
林郑月娥表示，在与总理巴育谈论过程中，主要谈的是加强双方的合作以及香港-东盟自贸区协定的签订。
她随后说，自2014年开始的自贸协定谈判将在今年年底结束，双方将签订自贸协定。
另据泰国政府公布，巴育在会谈期间建议香港政府在泰国建立经济贸易办事处，进一步提升双方在经济、贸易、投资领域的合作。
巴育说，香港和泰国互为重要门户，其中泰国是香港进入东盟，特别是进入老挝、缅甸、柬埔寨与越南的门户，而香港是泰国进入中国的门户，他希望香港政府能促进企业来泰国投资，把区域总部设在泰国，辐射老挝、缅甸、柬埔寨与越南。
林郑月娥则回应称乐意研究泰国政府的提议，在香港东盟签订自贸协议后会考虑经济贸易办事处的布局，但目前未有决定，也没有时间表。
访问泰国期间，林郑月娥还与泰国服务业、创意产业相关公司见面以汲取相关经验以便在香港发展创意产业，并见证了香港贸易发展局与泰国商业部国际贸易促进局签署意向书。
据了解，该意向书旨在加强贸易推广、提升贸易能力以及培育年轻企业家及人才。
林郑月娥自2日至5日访问新加坡、泰国，这是她担任香港特区行政长官以来的首次出访。
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