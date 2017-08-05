安倍重组内阁　治标不治本

日本首相安倍晋三3日进行了2012年重新执政以来的第四次内阁改组，内阁19名成员中仅有5人留任，其余13人遭遇大“换血”。
安倍此次改组内阁尽力平衡党内各股势力，力图恢复自身在党内凝聚力。分析人士认为，在缺乏实质性政策调整的前提下，安倍希望通过人事调整提升支持率的如意算盘恐将落空。
丑闻切割
多家日本主流媒体最新民调显示，安倍内阁支持率目前已跌破30%，进入“危险区间”。日媒普遍分析认为，在前防卫大臣稻田朋美等内阁成员频频失言、任职资质遭受质疑的背景下，安倍此次人事调整尤为慎重，其首要目的是稳住政权根基，防止支持率进一步下跌。
在此次调整中，除岸田文雄卸任外务大臣转而担任自民党“四大金刚”之一的政务调查会长之外，官房长官菅义伟、副首相兼财务大臣麻生太郎、自民党干事长二阶俊博、自民党副总裁高村正彦等安倍所倚重的“骨干成员”均留任原职。
改组的主要措施是罢免应对问题不力、给民众留下负面印象的阁僚。除稻田朋美已在改组前辞职之外，深陷加计学园丑闻漩涡的原文部科学大臣松野博一、地方创生大臣山本幸三以及在“共谋罪”法案的国会答辩中颠三倒四、不知所云的原法务大臣金田胜年都“被抛弃”。
日本前外务省官员孙崎享认为，此次人事调整凸显安倍此前任命了不能胜任的官员，他应当对此承担主要责任。共同社分析认为，安倍此举显示出其通过人事调整让加计学园等丑闻早日收场的企图。
尽管原19位内阁成员中仅有5人留任，但新增成员均以经验丰富的老面孔为主。安倍也没有像以往一样为打造“内阁之花”而有意提拔女性成员。仅有的2名女性——总务大臣野田圣子和法务大臣上川阳子虽出任重要职位，但均是公认有能力胜任的资深政客。
鉴于文部科学省和防卫省仍深陷丑闻泥沼，安倍特意指定前农林水产大臣林芳正和前防卫大臣小野寺五典执掌这两个部门，试图早日摆脱乱局。
平衡势力
此次人事调整中，安倍特别注重自民党内各派系之间的平衡。
接替岸田出任外相的河野太郎被看作是此次改组最大的“意外”之一。其父、前众议院议长河野洋平是具有代表性的亲华鸽派政客之一，河野太郎本人被认为具有亲华和亲韩倾向。除河野太郎外，新任文部科学大臣林芳正和新任总务大臣野田圣子也是公认的亲华派。
而野田圣子与自民党前干事长石破茂及东京都知事小池百合子都走得很近，曾有意竞选自民党总裁，并公然与安倍唱反调。《朝日新闻》分析指出，安倍起用野田，意在制造自民党党内团结一致的景象。
福井县立大学名誉教授凌星光表示，安倍以往喜欢挑选自己的亲信或者顺从他的右翼人士，这样的人事安排直接导致“一言堂”，各界对此批判声音较多。
效果有限
日本广播电视协会3日报道，自1998年起至今，改组内阁对支持率的提升平均只有３个百分点。有日媒分析认为，在没有重大动作或实质性政策调整的前提下，此番改组对提升安倍支持率的效果恐将十分有限。
凌星光认为，“安倍经济学”并未如安倍所吹嘘那般让日本经济大幅好转，而且越发暴露出局限性。他过分追随美国的外交政策已引发不满，企图拉拢东南亚等国包围中国也四处碰壁。日本有识之士认为，安倍对世界潮流把握不准，其在政治、政策基础上已遭遇信任流失。近期，安倍又因森友、加计学园丑闻等一系列以权谋私问题再次遭遇民众的信任危机，想大幅挽回支持率恐是难事。
岸田文雄及其领导的“岸田派”是此次改组的大赢家：不仅岸田本人如愿成功进入党内高层任职，“岸田派”中共有4人入阁，一跃成为新内阁中最大派系。
安倍在3日的记者会上表示，岸田是背负日本未来的人。《每日新闻》分析指出，在支持率持续下滑的背景下，安倍为维持政权不得不依靠“岸田派”支持，岸田在党内的“后安倍时代”接班人地位逐渐明确起来。
共同社分析认为，安倍欲借助与岸田联手，进而谋求在明年的自民党总裁选举中连任。与此同时，另一位“后安倍时代”的有力人选石破茂近期不断加强对安倍的批判，而新入阁的野田圣子3日也明确表示将参选。安倍能否成功连任还是未知数。
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