北京地铁全线可刷手机乘车

记者14日从北京地铁获悉，即日起北京地铁全线路可刷手机乘车。
安装手机一卡通，通过刷手机即可畅行北京地铁。同时，用户可通过APP在线充值，无需在人工网点排队充值。手机一卡通与一卡通储值卡一样，刷卡采用脱机离线交易模式，不依赖网络环境，但在线充值需要网络支持。
记者获悉，手机一卡通开卡需支付平台使用费，具体付费额度和办法根据手机品牌不同而有差异。手机一卡通不支持退卡，但可办理退资业务。在手机一卡通可正常读取情况下，用户可前往指定退资网点办理。使用手机一卡通还可以乘坐北京公交，并可在部分超市、市政缴费、自动售货机、P+R停车场等服务中使用。
约一个月前，北京地铁联合北京市政交通一卡通在房山线启动刷手机乘车试点。试点期间，手机一卡通新增开卡20万张，日均交易笔数20万笔，但这仅占北京地铁日交易量的2%。这很大程度上受手机一卡通的应用门槛所限——并不是所有智能手机均支持开通手机一卡通。目前小米、华为、三星等近160款具有NFC功能的机型已支持这一服务。
据北京地铁相关负责人介绍，随着移动支付普及，乘客对手机支付地铁车费的呼声越来越高。同时，北京地铁所辖15条运营线路每日客运量高达近千万，使用移动支付也可以减少乘客排队购票等候时间，优化地铁服务。（新华社）
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