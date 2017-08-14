20年生长变革 中国网络文学成为“世界文化奇观”

3.33亿网络文学用户成就90亿元的网络文学市场；中国40家主要网络文学网站提供1400余万种作品，并有日均逾1.5亿文字量的更新；2017年网络小说作家收入排行榜中，最高版税收入高达1.22亿元……
阅文集团CEO吴文辉说，今天，中国网络文学已经可以同美国好莱坞大片、日本动漫、韩国偶像剧并称为“世界四大文化奇观”。
然而，网络文学这块体量近百亿元、年均增长20%的热土在20年前是一片荒芜。
1997年圣诞节，美籍华人朱威廉在上海创办了“榕树下”文学主页，从此，大众文学有了原创写作的展示平台。
1998年，台湾作家“痞子蔡”的《第一次亲密接触》在互联网连载，让“网路文学”的字眼进入年轻人视野。
这阵风带动了中国网民的无意识写作。他们为生活而写，写心里的感受，然后把文章投到“榕树下”，让更多的网民看到。3年间，数以10万计的网民通过互联网圆了“文学梦”。
渐渐地，一些网文界活跃人士开始思考：市场需要好的网文，但如果没钱，谁来写好文；如果没有好文，又有谁来看？
2003年，网文付费阅读制度正式启动，期盼通过更多的报酬回报并留住优质内容写作者。
以兴趣社区起家的起点中文网推出了“微支付”模式，也就是VIP会员阅读制度：平台按章节向读者收费，与作者分成。那时的吴文辉也活跃在网文界，是起点中文网的创立者之一。
一年后，起点中文网成为中国第一家跻身世界百强的原创文学门户。同年，盛大以200万美元收购起点中文网，盛大文学诞生。
“从起点，到盛大文学、腾讯文学，再到2015年阅文集团的横空出世。一场15年的产业变革最终爆发，舞台上还是那几位起点中文网的核心创始人，只不过舞台更大了。”互联网观察者谢璞说。
网络文学商业模式的创新不仅给了网站与写作者以生机，重要的意义在于，重构了读者与作者之间的关系，令“粉丝经济”得以沉淀并累积。
特别是2014年文艺座谈会召开后，网络文学成为中国文艺的有机组成。2012年以来，中国网络文学的产业规模平均年增长率在20%以上。
在8月11日的中国“网络文学＋”大会上，国家新闻出版广电总局数字出版司司长张毅君说，网络文学各层次写作者超过1300万，其中相对稳定的签约作者已接近60万人。“这一井喷式的繁荣景象的确是传统文学形成千百年来所未曾有过的。”
此外，中国网文还成功出海。网络文学作家李蕤宾所写的中国古代言情网络小说《药窕淑女》受到了异国读者的青睐。2013年起，她的作品被翻译后推向泰国、越南等东南亚国家，去年起销往欧美市场。
据不完全统计，全球自发翻译并分享中国网络小说的海外社区、网站已达上百家，读者遍布东南亚、日韩、美国、英国、法国、俄罗斯、土耳其等20多个国家和地区，被翻译成10余种语言文字。
2017年5月，阅文的海外门户“起点国际”上线。不久，吴文辉宣布阅文集团成立新内容合作产业基金，携2亿资金为出版内容领域长期发展提供有力支撑，其中，国际板块是重要发力点。
与此同时，签约几大网文平台的白金网文作家逐步得到业内认可。唐家三少、当年明月、天蚕土豆、月关等优秀网络作家加入了中国作家协会，中国作协网络文学委员会成立。中国作协副主席李敬泽说：“网络文学作家、网站、批评家、学者从此有了组织”。
记者从中国“网络文学＋”大会上获悉，预计到2020年，中国网络文学作家人数将达850万人，网络文学占整个中国文学市场的规模比例有望增至22.7%，其市场规模达到134亿元。
近年来，拥有众多全球用户的中国网文产业开始向“超级IP”进军，瞄准全产业链发展，打通内容的生产、孵化、运营、分发等环节，并与影视、游戏、动漫、出版链接起来形成闭环，让“中国的”变成“世界的”。
“中国网络文学自然发酵、自下而上的成功，证明了中国故事在全球市场的接受度。”吴文辉说。（新华社）
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