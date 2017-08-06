安倍特朗普商定加强对朝施压

【美国之音电台网站7月31日报道】美国总统特朗普与曰本和韩国就朝鲜发射洲际弹道导弹展开一轮紧急外交磋商。
特朗普在东京时间周一上午与日本首相安倍晋三通了近一小时的电话。
白宫发表声明称，特朗普和安倍都认为朝鲜给美围、日本、韩国和其他国家“构成严重和不断增加的直接威胁”,两人都致力于加大对朝鲜的外交和经济压力。
特朗普还试图联系韩国总统文在寅。但美国官员表示，文在寅目前正在休假。
【路透社东京7月31日电】日本首相安倍晋三周一表示，他已与美国总统特朗普进行通话，双方同意在朝鲜最近发射导弹后对其采取进一步行动。
安倍说，他赞扬了特朗普在朝鲜问题上的投入态度，并且表示会尽一切力量保护日本民众。
日本政府一名发言人说，安倍与特朗普通话时没有讨论是否对朝鲜采取军事行动。
内阁官房副长官萩生田光一说，两国领导人也没有讨论什么算是平壤越过“红线”。
【日本《读卖新闻》7月31日报道】美国政府决定，近期对与北朝鲜进行非法交易的俄罗斯企业和相关人员实施金融制裁。多名美国政府有关人士 29日证实了这一消息。由于北朝鲜28日第二次试射洲际弹道导弹，美国不仅对中国实施制裁，还将加快对与北朝鲜关系密切的俄罗斯实施制裁。
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