全球邮轮市场“东移”　中国发展潜力巨大

进入暑期，天津、上海等邮轮母港迎来了旅游旺季。经过多年市场培育，一家人乘邮轮休闲度假在中国渐成风尚。
孙彤今年带着父母乘皇家加勒比旗下“海洋赞礼号”邮轮度假。船上丰富的娱乐方式、来自全球各地的美食，以及放松休闲的度假状态，让他一下子喜欢上了邮轮旅游。“一杯茶，一本书，就能吹着海风在甲板上度过一下午，太惬意了。”
中国邮轮业近几年的蓬勃发展有目共睹。国际邮轮协会前主席亚当·古德斯丁表示，邮轮行业的发展最初受北美地区的需求推动，中期则受欧洲地区发展的促进。而目前，整个邮轮市场“东移”特征明显，尤其在中国市场展现出巨大的潜力。
中国交通运输协会邮轮游艇分会的统计数据显示，2016年，中国主要邮轮港口接待邮轮量、游客人数均大幅攀升，中国乘邮轮出境游客总数首次突破200万人，今年有望攀升至260万人。
目前，除国内外原有邮轮公司外，诺唯真喜悦号、盛世公主号等新船近期陆续进入中国，进一步做大邮轮旅游市场份额，游客们也有了更多的选择。
皇家加勒比国际游轮北亚太及中国区总裁刘淄楠等业内人士认为，中国邮轮市场规模有望在3到5年赶超美国。
2009年以来，皇家加勒比在中国的业务从零起步，几乎每年翻倍增长。“邮轮为中国游客提供了便捷的出境游方式，可以近距离体验欧美的文化与生活。”刘淄楠表示，鉴于中国邮轮市场的增长，公司计划将原本在新加坡完成的邮轮翻修、船供等业务在2017年转到中国。
邮轮旅游被誉为漂在海上的“黄金产业”，通常会牵引所在国经济发展。专家希望，在中国邮轮经济快速发展的同时，邮轮业能进一步延伸产业链，使邮轮业的繁荣能够转化为中国经济增长的新动能。
国际邮轮协会的研究显示，全球邮轮产业发展创造了近百万个工作岗位。一艘豪华邮轮好比一座海上五星级酒店，小到餐巾纸、牙签、桌布，大到牛羊肉、家具、淡水，每天需要大量的供给。有业内人士指出，国际邮轮的采购一般在全球进行，在区域设有集散中心。尽管中国母港众多且船供需求旺盛，却始终没有一个集散中心。
为了让中国邮轮业的繁荣尽快转化为拉动经济增长的动能，中国交通运输协会邮轮游艇分会常务副会长郑炜航等专家建议，延伸邮轮经济上下游产业链，使更多公司分享行业发展红利；出境和入境邮轮旅游尽可能平衡发展。
同时还要丰富邮轮产品，避免行业产生波动性风险。郑炜航指出，中国沿海始发邮轮航线中前往日本和韩国航线产品占比85%以上，时间多为4到6晚短途航线。邮轮旅游目的地资源严重不足，导致遇到台风等突发事件时，港口调配灵活性差，增加了航线风险和组团风险。只有产业配套跟上，邮轮公司不断丰富产品类型，才能避免类似风险的出现。
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