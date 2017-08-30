中国释放支线航空活力 与全球航企分享发展机遇

城市群和机场群崛起是经济全球化的显著特征，航空运输则是联通区域与全球的血脉。中国民航主管部门官员透露，中国将以全方位举措，释放支线航空的活力和巨大市场潜力。
中国民航局运输司副司长于彪29日在银川举行的2017中国民航支线航空论坛上说，中国将积极发展支线航空，以干支线协同发展的航空网络构建面向城市群和机场群的“新联通”。
中国民航局近期提出，将积极引导世界级机场群建设，形成功能分工合理、市场定位清晰的发展格局，促进枢纽与区域、干线和支线机场有机衔接，满足城市群发展对航空运输的巨大需求。
构建面向城市群和机场群的“新联通”，也为全球航空业者参与分享中国发展成果带来了新机会。
“作为全球航空业顶尖的飞机制造企业，巴航工业非常看重在中国市场的表现，将与中国航空业共同成长。”巴西航空工业公司商用飞机首席商务官阿尔然·梅耶尔说。
巴航工业是全球最大的130座级以下商用飞机制造商，占据该市场全球喷气式飞机交付量的61%。中国则是巴航工业在全球仅次于美国的第二大支线飞机市场。在中国，巴航工业系列支线飞机机队达到94架，占支线航空市场的78%。
“中国城镇化水平不断提高，二、三线城市迅速成长的中产阶层对支线航空服务有着越来越迫切的需求。”梅耶尔说，相信随着运营环境和公众认可度的提升，支线航空可以更有效地覆盖高铁尚未通达或者难以抵达的区域，让更多中国乘客分享航空发展的福祉。
支线一般是指航程距离在600公里以内的航线。由于幅员辽阔且地理环境极为复杂，中国尤其是其广袤的西部地区对于支线航空有着天然的需求。
中国民航局的数据显示，2016年，中国旅客吞吐量在200万以下的支线机场比2015年增加7个，总数达到169个，完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的8.1%。
“干线与支线如果能够实现穿梭，就能更有效地发挥航空的通达效果。”河北航空有限公司总经理蒋卫东认为，国家政策引导以及飞机数量的增加、地方政府的支持都已经显现成效，支线航空发展的诸多利好正逐渐释放。
通过融入机场群的发展，支线航空巨大的市场潜力和服务社会的功用将进一步释放，有效地支持干线航空和国际航空枢纽建设。据了解，中国民航主管部门正着力打造北京、上海、广州三大国际航空枢纽，推动三大机场群建立航线网络统筹协调机制，引导形成网络型航空与区域型航空、干线航空与支线航空、客运航空与货运航空、全服务航空与低成本航空的相互协调。
据悉，“十三五”（2016-2020年）期间，中国民航运输机场将增至260个，新建、改扩建一批大型机场和支线机场，将极大增加机场资源，缓解航空运输压力。
于彪说，中国民航局重视扶持支线航空发展，对支线机场基础设施建设给予投资以及贷款贴息等方面的支持。
在航线航班经营许可管理方面，民航局对支线航空已经采取了全部放开的政策，对所有支线航空都采取登记管理。
“只要市场有需求并且机场的航班时刻允许，民航局支持航空运营企业开展支线航空运输，支持区域经济发展。”于彪说。（新华社）
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