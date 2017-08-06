美无法从朝核危机全身而退

战事未开美国不战自败
朝鲜局势已然焦灼到这样的程度，无论结果如何有一点是可以预见的，那就是美国输了。美国正在衰落的地缘政治影响力将进一步下降。目前的问题仅仅在于美国是不战自败还是在战争结束后沦为输家？唐纳德•特朗普今天在推特网站上发文说，“军事方案现已全部就位，锁定目标，装弹上膛，以防朝鲜做出不明智的行为。。希望金正恩会找到另一条路！”。
美国是否会打击朝鲜？朝鲜局势早就被拿来与古巴导弹危机相提并论。如今，在特朗普用朝鲜的语气威胁要让朝鲜遭遇“全世界从未见识过的烈焰和怒火”之后，政治家不免想起第一次世界大战。德国外长西格马•加布里尔说：“这种论调令人担忧和害怕，我们会像一战时那样被卷入战争。只不过这次卷入的将是核战争。”
美国将失去仅存的信任
德国的官方立场则是为特朗普辩护，呼吁俄中“竭尽所能以遏制朝鲜局势进一步升级”。德国还发出更公开的呼吁，要求中国担负起解决朝美冲突的全球责任。德国《每日镜报》称，世界正处于核战争的边缘，但“尚能免于落入深渊，这一切首先取决于中国：北京有能力通过制裁和外交手段缓解战争威胁，如果中国对朝鲜放任自流，那么局势最终将无法控制。第一种情况是，中国将不得不分担全球责任。第二种情况是，中国继续追求国家利益并将不愉快问题的矛头指向别人”。
呼吁中国成为与美国一样的全球领导者——以拯救世界免受核战争的方式展现出来。发出呼声的是德国，也就是美国的盟友。实际上，这是呼吁形成“新世界秩序。”
这其中体现了对美国的不信任，多年来欧洲对美国的不信任日积月累。一方面，欧洲不满美国为保持对俄制裁而向欧洲施压。另一方面，欧洲不喜欢特朗普对大西洋团结的质疑、对欧盟的反感以及拿更少的钱给北约伙伴的意愿。此外，美国可能制裁中国的言论令欧盟错愕。朝鲜危机导致欧洲政治精英无法接受特朗普，欧洲真的开始担心核战争的爆发。朝鲜危机着实吓到了欧洲人。
因此，美国的声望无论如何都将受到严重损失。欧洲不明白华盛顿为何要把世界推到核战争的边缘。亚洲、非洲和拉美则看到，只有核武器和强硬调门才能遏制霸权者的侵略。
大打小打后果都很严重
然而，如果美国还是打击了朝鲜，将会发生什么？届时美国将成为地缘政治赢家？不可思议的事会发生吗？设想一下最简单的情况——美国打击了朝鲜的导弹和核武器存放点。结果这仅仅摧毁了朝鲜的部分武器库。平壤对关岛进行回击或动用常规武器打击美国驻韩基地。飞向关岛的导弹或被拦截——但在朝鲜军队的“弹如雨下”中完全掩护驻韩基地是不可能的。这意味着美国人的惨重伤亡。特朗普开始轰炸朝鲜境内的所有战略设施？朝鲜军队以牺牲数百万人为代价，向韩国全境展开反击？这么做是丧失理智，特朗普及其军事高官根本没疯。
再设想一下发生的是流血最少的战争。怪事出现了：朝鲜对美国第一轮攻击的回应是孱弱的，而在美国回击了朝鲜的一系列军事基地后，平壤没有回应，战争神奇地停止了。结果怎样？
美国能够向全世界表明他们有能力惩罚不听话的国家吗？不能——因为朝鲜的导弹与核计划没有被完全摧毁(彻底消灭需要炸毁半个国家)，这意味着平壤将加倍努力地继续推进核计划。牺牲的美国军人从金正恩手中拯救了世界吗？也没有——平壤将继续诅咒美国。美中关系将不仅仅恶化。
中东局势将显著恶化。韩国将试图摆脱美军——以便不让国民的生命悬在美国的任性上。曰韩之间和美中之间将展开地区军备竞赛。因此，甚至连与朝鲜的小型战争都会对国际关系产生灾难性影响。因为这将是无休止且赢不了的战争。当然，这种情况只可能在假设中研究——正因如此美国打击朝鲜的可能性接近于零。但不等于零。美国不可能从朝鲜危机中全身而退——无论如何都将失去影响力。逐步把一切压下去与平壤展开谈判是一回事；将局势置于动用核武器的边缘，随后再展开同样的谈判，完全是另一回事。在第二种情况下，美国的地缘政治损失将大得多。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost