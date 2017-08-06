危险的寅吃卯粮 中国房贷积聚引发担忧

中国在很长时间里都以储蓄大国闻名。养老体系不足和保险业欠发达令这个世界人口最多的国家的国民习惯了靠自己。但是这正发生改变。房地产价格不断上涨使得购买房产的人越来越多。
迅速增长的房价威胁着中国的金融稳定。高储蓄率一直以来平衡了企业和地方政府的高额负债。但不断积聚增多的房贷正在改变这种旧的平衡。家庭债务比去年年底占了经济产出的44.4%。这虽然比美国的79.5%和英国的87.6%明显低得多，但是中国的贷款比率上涨迅速。而且与美国和英囯类似，大多数房贷的利率都是变化的，这加大了风险。
上海财经大学高等研究院常务副院长黄晓东警告说，中国的状况在某些方面比美国九年前爆发危机之前还严重。他表示，“数据显示，中国的家庭债务对金融稳定是个严重的威胁”。
新增房贷去年占了可支配家庭收久的16.9%。两年前这一比例为6%。而2005年美国的房贷在可支配家庭收入中占了 11 . 2%(危机前的最高峰）。
北京大学经济学院金融系副主任吕随启认为，不仅贷款规模迅速增大，它们的风险也被系统性地掩盖了。和美国一样，中国也发放风险难以判断的抵柙担保债券。这就像是把坏苹果重新包装。吕教授说：“但问题是：坏苹果就是坏苹果——不管我们怎么包装它。”
并非所有人都有这样的担心。中国人民大学经济学院前院长黄卫平就认为批评过于夸大了。他说：“在市场上，高风险与高价格是匹配的。这是正常的和正确的。”他看不到大规模欺瞒的迹象。但他承认：“我也没有完全理解这些产品的所有细节。”
中囯金融体系中，国有银行大多向国有企业发放贷款，因为在最坏的情况下国家会出手。中小企业和个人不得不从其他地方贷款。为了满足这一需求，目前已经产生了一个完整的金融服务体系。
唐宁就位于这些影子银行的顶端。他于2006年率先在中国创办P2P平台，眼下旗下的子公司宜人贷在纽约股市已经价值20亿美元。
他承认，必须对该行业进行更好的监管，“不能再有滥用”。国家已经准备着手解决债务问题。与此同时，越来越多的城市颁布限购令，限制个人购买房产的数量。地方政府希望借此来避免市场过热。
但是北京大学的吕随启警告说，限购令并没有解决问题。相反，它导致了新的问题。他说：“市场是不正常的。”强制性的限购可以在短期内带来震荡，但不能令市场长期稳定下来。他说，北京必须抓紧控制房地产融资风险，否则不良贷款就会对银行和金融体系构成威胁。
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