引入“国际力量”　世界工厂迎来人力拐点

东莞技师学院院长刘海光说：“我们在努力培养与高端制造业相匹配的综合型技能人才，和机械手一起重构新的生产车间，这将使‘中国制造’真正完成升级转型，同时也将化解长期困扰中国企业的结构性用工矛盾。”（新华社稿）