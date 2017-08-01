中国人民解放军建军90周年阅兵彰显军改成果

7月30日上午，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在朱日和联合训练基地隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。此次阅兵引发了境外媒体的高度关注，连日来发表多篇文章报道分析此次阅兵，认为此次阅兵彰显了2015年以来军改取得的成果。
实战化阅兵凸显战斗力
据香港《南华早报》网站7月31日报道称，中国7月30日大规模展示军力，向全军、全国和全世界发出明确信息：习近平领导下的人民解放军正在快速推进现代化并提高备战能力。
报道称，中国举行的阅兵一般仪式性很强，但此次在内蒙古朱日和举行的人民解放军建军90周年纪念活动完全不同。一些分析人士表示，此次受阅官兵身着作战服，是为了让他们谨记，这支世界上规模最大的军队须接受变革并作好战斗准备。
身着迷彩服的习近平对受阅部队发表讲话称，要“锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅”。
报道称，此次阅兵突出表明了在中国大力提升地区及全球影响力的背景下，习近平对军队未来角色的愿景。
习近平说：“我们的英雄军队有信心、有能力维护国家主权、安全、发展利益！”
此外据《澳门日报》网站7月31日报道称，不同于以往天安门广场阅兵，今次沙场阅兵更贴近战场环境。这次阅兵打破广场阅兵的惯例，不安排军乐团、合唱队，也不搞群众观摩。标兵不穿礼服而穿迷彩服，就位方式也不是以往的踢正步，而是跑步走。女兵以战斗员身份出现，多个方队集结机动也完全是实战化。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队时也身穿野战军服。这些都增添了实战味。
彰显军改成果增加凝聚力
日媒称，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵于7月30日在内蒙古自治区的朱日和训练基地举行。习近平发表讲话，呼吁“把我们这支英雄的人民军队建设成为世界一流军队”。
据日本《朝日新闻》7月31日报道，这次阅兵持续时间非常短，旨在彰显军改成果。
报道称，习主席在2015年的阅兵中身穿中山装，乘坐黑色高级汽车。他在这次阅兵中塑造的则是实战的军队指挥官形象。
习主席在讲话中称赞道，“我们党为拥有这样的英雄军队感到骄傲和自豪”，他也要求军队忠诚，指出军队要“永远听党的话、跟党走，党指向哪里、就打到哪里”。
作为军改成果的新设的火箭军部队也在阅兵中亮相。中部战区司令员韩卫国上将担任此次阅兵总指挥，对陆海空等部队进行指挥，给人留下了“联合作战指挥体制”的印象。
报道称，以往的阅兵都是采取让国内外来宾和群众在北京市内参观的形式，但这次阅兵没有采取传统形式。此次阅兵省略了徒步方队和军乐团、合唱队等展示环节，增加了乘坐直升机的陆军空中突击部队着陆后加入战斗序列的演习等实战内容。国防部新闻发言人任国强7月30日指出，阅兵保障按照野战化要求组织，所有装备不作装饰，尽量减少与实战无关的要素。
另据《日本经济新闻》7月31日报道，中国人民解放军7月30日在内蒙古自治区举行了庆祝建军90周年阅兵。
据中国媒体报道，在这次阅兵中亮相的有可以搭载核弹头的新型洲际弹道导弹“东风”-31AG和被称为“航母杀手”的反舰导弹“东风”-21D。干扰敌军雷达和通信的车辆也参加了阅兵。可以认为，这些装备隶属“火箭军”和“战略支援部队”，这两支部队是在习主席主导推进的军改中新设的，此次阅兵旨在彰显军改成果。
今年3月服役的歼-20隐身战斗机和去年夏天服役的运-20大型运输机也在阅兵中亮相，彰显军队现代化。阅兵中还出现了一些实战表演，如战斗机发射红外干扰弹，突击队员从直升机内一跃而出，向预定地域集结等。
报道称，仪仗队此次没有出现在阅兵中，参加阅兵的约1.2万名士兵全部隶属战斗部队。由此可见，此次阅兵的目的在于提升实战部队士气和增强凝聚力。
展国威军威提振自豪感
外媒称，中国建军90周年“沙场阅兵”7月30日在内蒙古举行，其中四成装备是首次公开亮相。受访学者表示，公开展示更多尖端军事装备，对外既是提高透明度又是“秀肌肉”，对内则是提振民众对军队乃至对中共和国家的自豪感。
习近平上周在省部级主要领导干部专题研讨班上说：“中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。”
分析人士指出，这意味着习近平本人的定位是带领中国走入“强起来”阶段的领导人。改革军队使之现代化、能打胜仗，是习近平的强军梦的主旋律。
另据《瑞士商报》网站7月30日报道，中国人民解放军建军90周年是举行一次大型阅兵的动机。上万名士兵展示了新的武器系统。
中国通过一次大型阅兵以及习近平主席的精辟讲话秀了肌肉。习近平说，中国军队有能力“打败一切来犯之敌”，并维护国家主权。
此外据美国《华尔街日报》网站7月30日报道，此次阅兵也是在地区军事紧张不断升级的背景下进行的。朝鲜自1月以来通过一系列试验加快了核武器计划的开展，包括7月28日试射一枚洲际导弹。美国则派出两架B-1B轰炸机飞越朝鲜半岛作为回应。
分析人士表示，中国此次阅兵应该是提前数月就规划好的，并不是对朝鲜或美国举动的回应。但是，它表明习近平正努力加强军队建设，以应对包括朝鲜半岛局势在内的外部挑战。
报道称，近年来，中国领导人发起了全面军事改革，以彻底革新苏联模式的指挥结构，使得军队能够更好地备战。解放军的训练方案包括应对在南海的冲突，以及在中东和非洲保护本国公民和投资。
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