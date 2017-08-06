大熊猫在中国备受宠爱 繁育基地让其不再“濒危”

外媒称，成都大熊猫繁育研究基地的大熊猫“成大”于6月27日产下一对龙凤双胞胎幼仔，大仔初生体重128.2g，雌性；小仔出生体重160.2g，雄性。现在这对新生大熊猫宝宝健康状态良好，正享受着熊猫妈妈和饲养员的精心照顾。
据古巴《格拉玛报》网站7月30日报道，熊猫是中国最珍贵的宝物，成都大熊猫繁育研究基地负责照顾和研究繁育这个国宝。
报道称，30多年前，全世界的熊猫仅剩下100只，熊猫曾被列为濒危动物，如今熊猫的数量已增加到大约2000只。
中国城市的迅速发展令曾经在整个南部和东部地区生存的熊猫的食物和栖息地——竹林的面积大幅减少。
从那时起熊猫成为中国的国宝，国家成立了一系列机构来挽救和提高熊猫的数量。成都大熊猫繁育研究基地完全模拟熊猫的自然生态环境，该机构成立于1987年，目的是重建熊猫栖息地，大幅提高通常较低下的熊猫繁殖率。
报道称，四川是熊猫的故乡，那里生活着将近80%的野生熊猫，现在成都大熊猫繁育研究基地已经成为全球最大的大熊猫繁育研究基地。
这里每天接待的参观人数将近2万，每年超过200万人次。现在基地里有176只熊猫，而最初只有6只，大部分熊猫是在基地里繁育出来。事实上，目前全球生存的2000多只熊猫中，大约400只生活在人类保护之下，其余生活在它们散布在四川、甘肃和陕西的自然栖息地。
“成大”的龙凤胎熊猫宝宝将在母亲身边生活一年半，以学习基本生活技能。它们的第一个月将在孵化器里度过，以方便专家研究。
报道称，成都大熊猫繁育研究基地的400多名工作人员致力于为熊猫提供愉快的生活环境，以提高它们的繁殖率。因为每只熊猫一生平均只生5只幼仔，因此保护每只幼仔的工作是非常重要的。自基地成立以来，已经诞生了大约250只熊猫宝宝，至今有176只得到存活。
工作人员钟阳平（音）承认，很多人批评对熊猫进行人工饲养并且有时为了它们的繁殖使用科学方法的做法，但是事实上，自从开始这些熊猫养育项目以来，熊猫已经从濒危动物转变成弱势动物。
钟阳平表示，大部分项目的最终目的是让熊猫回归自然，虽然有时候对于熊猫来说，在基地出生和生活一段时间后，回归自然是非常困难的事情。在成都大熊猫繁育研究基地，仅有10只熊猫回归了野生生活。
世界上其他地方的熊猫都是来自中国。中国既不出售也不赠送他们的宠儿，只是出借一段时间，让大家欣赏熊猫的可爱姿态。
报道称，现在有大约25只熊猫生活在中国境外，包括美国、日本、马来西亚、泰国、德国和墨西哥等地。在运送熊猫到境外生活之前，中国会与接收方就熊猫的生活条件和保护方式达成协议。每隔一段时间就会有专业人员来到这些地方，为当地人员传授经验、解答饲养疑问。
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