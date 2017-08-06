需求过多 新加坡亚马逊征用出租汽车来送货

据一家出租车公司透露，目前为止已经确定被亚马逊预定的出租车已经到达16000辆。
另一家出租车公司也表示被定走4000多辆德士，从前并没有这样的订单，但是只要司机能从中获利，他们也表示支持。
Grab和Uber则表示他们的司机都是自由职业者，可以探索更多的收入来源，包括交接货物等。
Uber表示司机可以自由决定他们想要工作的时长和类型。司机透露帮亚马逊送货每小时收入可高达S$30。
也有专家表示，由于公司的高需求而支付高额工资只能是一种暂时的措施。他指出，亚马逊在海外拥有“极其高效，低成本”的物流经营者的声誉，特别是在美国。
“他们在美国经营业务是完全不一样的，他们将从长远来看使用这些高成本的交货渠道。我相信他们的股东会非常不开心。”
不过相信一旦需求稳定，公司就会有更好的发展意识，就会实现更有效率的交付基础设施。
上个星期四，消费者在购物应用程序的正式发布之后，被通知交货“不可用”后感到失望。 有些人也在下载应用程序时遇到延迟。
亚马逊发言人阿曼达·伊普（Amanda Ip）表示，由于“客户响应很好”，交付窗口供不应求，公司正在迅速开放更多窗口。
不知道未来亚马逊还将会在新加坡面临什么样的挑战呢？
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