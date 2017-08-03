伦敦金库秘密首次被公开 存有约7500吨黄金

英媒称，长期以来，伦敦一直被认为是世界上最大的黄金交易中心。但是到目前为止，还没有人可以确定地说出伦敦到底存放着多少黄金。
据英国《每日电讯报》网站7月31日报道，新的数据显示，今年3月份，伦敦持有约7500吨黄金，相当于59.6万块金条，总价值达2270亿英镑。
该数据由伦敦金银市场协会（LBMA）发布，是为了提高黄金市场透明度和鼓励投资者购买这种贵金属的新举措之一。
报道称，约68%的伦敦实物黄金存放在英格兰银行，后者的金库中约有5100吨。该行管理着英国的黄金储备，也为其他中央银行持有黄金。
其他约2500吨黄金由投资者持有使用，并通过银行和其他身为LBMA成员的结算机构进行交易。
根据汤森路透的年度黄金调查，全世界约有18.72万吨黄金。这意味着伦敦只持有了全球黄金总量的4%，不过LBMA的数据并不包括首饰金或个人持有的黄金。
英格兰银行的黄金储备略少于美联储，后者持有约6700吨黄金。
除了英格兰银行外，伦敦只有七家黄金保管机构。它们是一些保安公司和银行。
根据LBMA的数据，伦敦每天的黄金交易额约为138亿英镑。
数据还显示，伦敦金库3月份持有32078吨白银，价值145亿英镑。
LBMA首席执行官露丝·克罗韦尔说：“伦敦金库里有多少金银？自从我十年前加入这行，就不断有人问我这个问题。”
露丝说：“今天，我不仅能给出有意义的答案，还要宣布从现在开始将每月公布这些数字，我对此感到非常高兴。”
瑞银分析师乔尼·特韦斯说：“有关市场的细节和信息知道得越多，掌握市场动态和全貌的几率就会越高。也许，甚至连行业以外的人士都会对金库里到底有多少金条感兴趣，就像电影里的那些金条一样。”
据特韦斯分析，伦敦约有1485吨黄金（价值约457亿英镑）用于支撑所谓的交易所交易基金（ETF）。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost