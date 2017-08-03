日本NEC将退出锂离子电池业务 电极子公司拟卖给中国

据《日本经济新闻》8月3日报道，日本NEC公司将退出锂离子电池业务。目前已就把生产电极的子公司出售给中国的投资基金GSR集团一事，进入最终磋商阶段。
在面向纯电动汽车(EV)的车载锂电池领域，中日韩的电池厂商都进行巨额投资，不断推进优胜劣汰。
继法国之后，英国也宣布从2040年起禁售使用汽油等化石燃料的燃料引擎车。据日本调查公司富士经济预测，2025年纯电动汽车车载电池的全球市场规模将达到6.6万亿日元，是2016年的5倍。
车载锂电池领域的全球首位松下拥有美国特斯拉和丰田汽车等客户，持续进行巨额投资。另一方面，NEC的电池供货对象基本上只有日产汽车，而日产则决定扩大电池的采购对象。NEC判断，为了继续开展业务而产生的投资负担失去意义。
此次NEC将出售电极制造子公司NEC Energy Device。这家子公司主要为日产纯电动汽车“聆风(LEAF)”的车载电池生产电极，据推算年销售额约150亿日元。NEC要求GSR以150亿日元左右的价格收购该企业。
关于日产此前与GSR进行过出售谈判的电池子公司Automotive Energy Supply(AESC)，NEC也基本同意出售其持有的股份。AESC的出资比例为日产占51%，NEC与NEC Energy Device占49%。AESC从NEC Energy Device采购电极生产电池，年销售额约为300亿日元，其出售额被认为在1000亿日元左右。
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