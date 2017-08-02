美媒评全球五支最强大海军：中国排第二

美国《国家利益》双月刊网站7月28日发表凯尔·沟上的文章《纵横世界海洋的五大海军》称，在过去几十年世界各国海军的作用扩大了，承担了新的任务和挑战。如今，海军负责一个国家的战略核威慑、弹道导弹防御、太空行动、人道主义援助和救灾。考虑到这些，以下是世界上5支最强大的海军。
美国
毫无疑问，位列首位的是美国海军。它是迄今世界上拥有舰船数量最多的海军。它执行任务的种类最多，责任范围也最大。
美国海军在全球的势力超过其他任何一支海军，它定期在太平洋、大西洋和印度洋，还有地中海、波斯湾和非洲之角活动。美国海军还向日本、欧洲和波斯湾前沿部署军舰。
美国海军拥有288艘战舰，在任何特定的时间一般都有1/3在航。
美国海军最引人注目的是其拥有的航母——数量超过世界其他国家航母的总和。不仅数量多，美国航母还大得多，一艘尼米兹级航母就能搭载两倍于位列第二的外国航母所能搭载的舰载机数量。
美国海军的31艘两栖舰使其成为世界最大的两栖舰队，能够运送兵力装备和在敌方海滩登陆。9艘塔拉瓦级和黄蜂级两栖攻击舰能够搭载直升机来运送部队和充当微型航母，它们配备AV-8B“鹞”式垂直起降战斗机，很快还将配备F-35B战斗机。
美国海军拥有54艘攻击型核潜艇，洛杉矶级、海狼级和弗吉尼亚级都有。美国海军还负责美国在海上的战略核威慑，拥有14艘俄亥俄级弹道导弹潜艇，配备“三叉戟”核导弹。美国海军还拥有4艘不携带核导弹的俄亥俄级潜艇，它们改为携带“战斧”对地攻击导弹。
美国海军还发挥弹道导弹防御、太空行动和人道主义援助/救灾的额外作用。截至2013年10月，29艘巡洋舰和驱逐舰能够拦截弹道导弹，其中几艘前沿部署至欧洲和日本。美国海军还监视太空为美军提供支持，跟踪潜在敌人的卫星。最后，美国海军现有的航母和两栖舰，加上专用医疗船“仁慈”号和“舒适”号，形成灾难救援能力，最近几年曾部署到印尼、海地、日本和菲律宾。
中国
中国人民解放军海军进步明显。引人注目的中国经济增长推动国防预算大幅增加，并为建立一支现代海军提供了资金。解放军海军已经从一支由老式驱逐舰和快速攻击艇构成的绿水海军发展成一支真正的蓝水舰队。
解放军海军目前拥有航母、多艘大型两栖舰船、驱逐舰、护卫舰、攻击型核潜艇和常规攻击潜艇。
中国人民解放军海军航空兵部队为中国的新航母提供固定翼飞机，为水面舰船提供直升机，还有岸基战斗机、攻击机和巡逻机。解放军海军航空兵部队拥有650架飞机，其中包括歼-15舰载战斗机、歼-10多用途战斗机、运-8海上巡逻机和直-9反潜直升机。
中国人民解放军海军第一艘航母辽宁舰值得特别关注。它在2012年开始服役。辽宁舰最初是为苏联海军建造的，在冷战结束后，其未完工的船体被弃置在乌克兰的一家造船厂。
解放军海军已经进入使其两栖能力现代化的过程，多艘071型船坞登陆舰在服役。每艘舰船能运载500至800名中国海军陆战队员和多辆各类作战车辆，还能用气垫船——效仿美国气垫登陆艇——和直-8运输直升机把部队运上岸。
中国潜艇部队的核心由多艘商级攻击型核潜艇、多艘元级、宋级和从俄罗斯进口的基洛级改进型潜艇构成。中国弹道导弹潜艇舰队由多艘晋级导弹潜艇构成。
俄罗斯
位列第三的是俄罗斯海军。虽然传统上是陆军强国，但在冷战结束后俄罗斯继承了大部分苏联海军。这支部队是目前俄罗斯海军的核心。
俄海军拥有70多艘护卫舰规模以上的舰船，其中包括一艘航母、多艘巡洋舰、驱逐舰和潜艇。除了少量攻击和巡航导弹潜艇，俄海军的战舰几乎都是在冷战时期建造的。由于几十年来资金不足，俄海军面临长期战备问题。俄大型舰船，比如“库兹涅佐夫”号航母，在长期航行时经常要有拖船随行。不清楚在这些老旧舰船中到底有多少处于适航状态，在适航的舰船中又有多少具有战斗力。
和苏联一样，俄海军力量在于其潜艇部队。理论上俄拥有15艘攻击型核潜艇、16艘常规动力攻击潜艇、6艘巡航导弹潜艇和9艘弹道导弹潜艇。这些潜艇都是冷战时期生产的，战备水平不详。9艘弹道导弹潜艇代表俄宝贵的二次核打击能力，而且很可能是俄舰队中战备水平最高的。
英国
这个榜单的出炉正赶上皇家海军的火力处于历史性的低潮，但核火力和未来航母计划为其在榜单上赢得了第四的位置。
皇家海军是榜单上规模最小的海军，只有3.34万现役军人和2600名后备役人员。皇家海军目前拥有3艘大型两栖攻击舰、19艘护卫舰和驱逐舰、7艘攻击型核潜艇和4艘核动力弹道导弹潜艇。皇家海军航空兵部队拥有149架飞机，主要是直升机。
皇家海军水面力量的核心是6艘45型导弹驱逐舰。果敢级驱逐舰都装备有先进的SAMPSON多功能雷达，类似于美国海军“宙斯盾”作战系统中的SPY-1D雷达。这些驱逐舰与多枚“紫菀”导弹搭配，能够应对范围广泛的空中威胁，包括弹道导弹威胁。
皇家海军的潜艇力量已经缩减至不到12艘潜艇。机敏级潜艇及其姊妹舰携带“旗鱼”鱼雷和“战斧”对地攻击导弹，是世界上最先进的潜艇之一。多艘前卫级弹道导弹潜艇构成英国的核威慑力量。
日本
榜单上排名第五的这支海军力量不同寻常，因为严格来讲，日本海上自卫队不是真正的海军。
日本海上自卫队总共有114艘舰船，4.58万人。这支力量的核心是大型驱逐舰队。这支有46艘驱逐舰和护卫舰——超过英法海军驱逐舰数量的总和——的舰队近几年扩大了规模以适应新任务。日本海上自卫队的“宙斯盾”驱逐舰目前承担了为防御弹道导弹提供保护伞的任务。
就在最近，日本还建造了3艘所谓的“直升机驱逐舰”。实际上，这些“直升机驱逐舰”就是“航母”。它们用来搭载直升机，未来还可能搭载F-35B战斗轰炸机。
日本拥有规模不大但不断发展的两栖能力。它拥有3艘坦克登陆舰，能利用直升机和气垫船把300人和十几辆车运到岸上。直升机驱逐舰能运载以长崎为基地的新建海上自卫队陆战旅中一个营的兵力，搭载直升机来运送兵力和运载“阿帕奇”攻击直升机为他们提供空中支援。
日本潜艇力量，从单艘潜艇来看，是世界上最好的之一。日本海上自卫队有16艘潜艇，最新为苍龙级。苍龙级潜艇以先进的不依赖空气推进系统为特征，下潜时间超过其他常规潜艇。日本最近宣布，潜艇舰队将扩大至22艘。
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