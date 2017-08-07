美俄“互相伤害”后的妥协

正在菲律宾马尼拉出席东亚合作系列外长会的俄罗斯外长拉夫罗夫和美国国务卿蒂勒森6日举行会晤。这是美国总统特朗普2日签署针对俄罗斯、伊朗和朝鲜三国制裁法案、俄罗斯随后出台反制措施之后俄美外长的首次“晤面”，双方试图将陷入困境的俄美关系重新拉回到正常轨道。
此前，尽管特朗普声称制裁法案存在“严重缺陷”，但由于美国会参众两院均以超过三分之二多数的高票通过该法案，特朗普只得签署。特朗普同时表示，美国期待俄罗斯采取行动增进与美关系。
同样，尽管俄总理梅德韦杰夫放言，俄美改善关系的希望已破灭，但俄外交部发表评论则说，在解决地区冲突等对自身和国际安全有益的领域，俄罗斯对与美国合作持开放态度。
据俄媒报道，拉夫罗夫6日在会晤结束之后对记者说，蒂勒森率先提起了制裁问题，他则向蒂勒森阐明了俄方进行回应的原因。拉夫罗夫表示，如果美国“放弃对抗性姿态”，俄罗斯则准备恢复俄美正常对话。拉夫罗夫透露，俄美双方近期将就双边关系等问题继续进行副外长级会谈。
看来，马尼拉外长会可能预示着俄美关系在“互相伤害”之后又将进入新一轮妥协和让步。毕竟，作为两个大国，尽管矛盾重重，俄美在诸多领域还存在共同利益。
没有俄罗斯的合作，美国希望凭借一己之力解决诸如限制大规模杀伤性武器、叙利亚问题、朝鲜半岛核问题和巴以冲突等热点问题几乎都不可能。另外，在反恐、打击网络犯罪和跨国有组织犯罪等涉及国家安全核心利益问题上，美国也同样离不开俄罗斯的“配合”。
为了实现俄罗斯恢复世界大国地位的战略目标，普京领导的俄罗斯在对外战略上趋于更加灵活，越来越呈现出实用主义色彩，以期获得更多的外交利益和更广的活动空间。苏联解体后，经过20多年与美国政府打交道，俄罗斯逐渐意识到，对俄美关系抱有太大希望固然不切实际，但俄美关系的冷淡甚至敌对显然也不符合俄方利益。俄罗斯要想在实现重新崛起的道路上走得顺畅一些，绕不开与美发展关系。
然而，两国实力不相称造成了俄美对双方合作需求的不对等。相较美国方面，俄罗斯对寻求发展俄美合作的愿望似乎更强烈一些。也正是由于在实力上“明显占优”，美国才不甘平起平坐地发展对俄关系。
的确，俄美力量上的失衡、对全球战略利益追求目标的迥异以及缺乏共同价值理念等原因，都使得两国在短期内难以建立真正互信关系。因此，俄美在国际政治、军事和安全等多个领域进行有限合作的过程中，不断出现新矛盾甚至局部出现激烈冲突，也就不足为奇了。（新华社记者董龙江）
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