东盟与中日韩（10+3）外长会在马尼拉举行

8月7日，外交部长王毅出席在菲律宾马尼拉举行的东盟与中日韩（10+3）外长会。
王毅表示，去年以来，在各方积极推动下，10+3务实合作取得新的进展。今年是10+3合作启动20周年。20年来，10+3合作历经两次金融危机洗礼，成为东亚合作的主渠道，并发展为亚洲地区机制最完善、成果最显著的合作机制之一，为推动东亚国家对话合作、促进地区发展繁荣作出了重要贡献。不忘初心，方得始终。从10+3合作20年发展历程可以得出三点重要启示：一是完善机制建设是保障，二是加强务实合作是动力，三是促进区域一体化是方向。
王毅表示，中方始终是东亚合作的积极参与者和推动者。在当前贸易保护主义思潮抬头背景下，10+3应担当起东亚合作主渠道的重任，在六个方面深化务实合作，推动10+3合作向更高层次、更高水平迈进。一是加强规划指导，为10+3的可持续发展指引方向，可借鉴东盟成功经验，将东盟共同体蓝图延伸至东亚合作平台。二是推动加强粮食安全合作，支持加强10+3农业交流合作。三是加强可持续发展合作，加强在减贫、中小企业等领域合作，缩小地区发展差距。四是深化财经合作，发挥亚洲金融合作协会作用，争取尽早达成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。五是创新产业合作模式，发挥各自优势，开展国际产能合作。六是加强人文交流，促进整个地区的文化和地方交流。
东盟各国外长充分肯定10+3作为区域合作主渠道的作用，积极评价10+3合作取得的丰硕成果，希望中日韩继续加大投入，帮助东盟实现共同发展繁荣，希望11月马尼拉10+3领导人会议取得更多务实成果，深化经济、金融、基础设施、人文等领域合作，更有效应对恐怖主义等非传统安全威胁。中日韩外长表示支持东盟共同体建设，希望尽早达成RCEP，维护自由贸易体制。（新华社稿）
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