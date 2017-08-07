英国准备支付400亿欧元退欧“分手费”？

英媒称，《星期日电讯报》透露，英国准备向欧盟支付360亿英镑（约合3157亿元人民币——本网注）作为所谓的脱欧分手费。
据英国《每日电讯报》网站8月5日报道，白厅（英国行政部门代称——本网注）高级官员认为，这样一个提议——这是首次提出一个具体数字——是打破目前谈判僵局的唯一办法。
然而，英国同意支付400亿欧元的前提是欧盟同意在有关未来关系的协议中就经济协议进行谈判，其中包括一项贸易协议。
报道称，政府中了解英国谈判战略的知情人士证实了这一数字，并称早些时候的报道说特雷莎·梅同意支付500亿英镑的数字“太高”了。
英国脱欧谈判代表经过上个月的第二轮谈判得出结论认为，欧盟提出在就公民权利、资金和北爱尔兰问题达成协议前，拒绝就贸易问题谈判，这种做法是为谈判进程设置不可能的限制条件。
报道称，为了打破僵局，白厅高级官员现在正考虑提出一项过渡协议，其中英国在脱欧后三年每年向欧盟净支付大约100亿欧元。
英国2019年至2021年继续向欧盟支付预算款不会解决有关脱欧费用的所有争吵，但是却可以作为最终400亿欧元分手费的部分定金，谈判代表们希望这将启动有关贸易和未来关系的谈判。
《星期日电讯报》获悉，政府谈判代表可以确定欧盟实际的要价是大约600亿欧元，而不是此前的1000亿欧元。
另外一位白厅知情人士证实，英国的底线是“300亿欧元至400亿欧元”，而另外一位政界知情人士说，首相梅想的数字大约在“300亿欧元以上”。
英媒认为，这样一个数额巨大的提议，对于梅来说很可能导致政治上的分裂。热切的脱欧支持者会觉得这样一大笔数目难以接受。
考虑到欧盟目前毫不让步的态度，英国谈判代表对于在8月28日开始的下一轮谈判中取得突破的可能性持悲观态度。
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