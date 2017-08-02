美元“跌跌不休”搅动国际股市 人民币成亚洲首选套利对象

美媒称，美元意外下跌搅动了国际股市，并促使投资者调整了对未来几个月的预期。
据美国《华尔街日报》网站8月1日报道，自美元完全抹去美国大选后取得的涨幅以来，欧洲和日本基准股指的走势落后于标准普尔500指数。今年春季欧洲和日本股市的涨幅在全球范围内居前。现在，由于美元的意外贬值颠覆了更加乐观的预期，分析师纷纷下调上述地区的企业利润预期。
报道称，今年迄今，ICE美元指数下跌8.7%，美元对欧元下跌10.4%，对英镑下跌6%，对日元下跌5.5%。
海外股市已经反映了这一趋势。尽管全球经济正在走强，但是以本币计算，自5月22日美元回落至大选前水平以来，欧洲斯托克600指数下跌了3.3%，英国富时100指数下跌1.4%。同期标准普尔500指数则上涨了3.1%。
报道认为，销售额高度依赖海外市场的出口导向型企业在外汇波动中首当其冲。这类企业在海外股指中占较大权重。如果一家欧洲公司或日本公司赚取的收入以美元为主，那么美元走软对其以欧元或日元计价的利润来说是个坏消息。
可以肯定的是，虽然面临不利的汇率风险，但国际股市仍可能受到良好的支撑，因为本地经济走强会帮助提振企业利润，相对于美国股票，当地股票的估值显得更具有吸引力。美银美林7月份对基金经理的调查显示，投资者仍重仓国际股票。
在发达经济体之外，一些国家的股市、尤其是新兴市场股市也有可能从美元贬值中受益。
Mediolanum资产管理公司投资主管高塔姆·巴特拉称，一旦美元开始上涨，俄罗斯、巴西、南非这些对大宗商品敏感的国家通常会首当其冲，因为这些国家的外部债务是以美元计价的；而当美元贬值时，这些国家就可以松一口气。
另据彭博新闻社网站8月1日报道，经过两年押注人民币贬值，投资者持有人民币的兴趣正在增长。卖出美元、买进人民币的交易带来了过去三个月以来亚洲最高的夏普比率（价格波动调整后回报水平衡量指标）。
彭博社认为，这种大逆转很大程度上要归功于中国央行，是政策调整、更高利率和美元适时下跌的共同作用结果。人民币需求的增长预示该货币将进一步升值和更快的资本流入，也促使美银美林和巴克莱等机构调高了年末人民币汇价预测。
景顺香港公司亚太区固定收益首席投资总监胡嘉林说：“我们对人民币更加乐观。因为收益率相对于消费通胀处于较高水平，我们认为人民币债券有投资价值。”
报道称，天时地利都有利于人民币：汇率接近去年10月以来的最高水平，预期波动率接近两年最低，而且在政府大力去杠杆的形势下，利率相对较高。一年期国债收益率与通胀率之间的差值在5月份达到2015年2月以来的最高水平，此后仅有小幅回落。
押注人民币对美元上涨并非唯一可以获利的交易。加拿大丰业银行驻新加坡的外汇策略师高奇建议做多人民币对韩元，在半岛局势升温的情况下，韩元可能会下跌。
巴克莱驻新加坡的外汇策略师丹尼斯·唐（音）表示，虽然美元看起来超卖，但离岸人民币远期的隐含收益率依然提供了下跌缓存。彭博美元即期汇率指数在7月份下跌了2.1%，已经连续5个月下跌，令人猜测反弹在即。
报道认为，不过，中国政府一直极力抵抗贬值压力，多位官员和国有媒体纷纷发声，表示人民币汇率将保持稳定。
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