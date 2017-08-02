摩根大通将启用人工智能执行交易

英媒称，摩根大通公司很快就要用一个全球首创的机器人来进行其全球股票算法交易。此前，该公司的新人工智能项目在欧洲的试验显示，其效率要比传统的买卖方法高得多。
据英国《金融时报》网站7月31日报道，摩根大通公司负责全球股票电子交易的丹尼尔·克利门特对《金融时报》说，这个内部名为LOXM的人工智能从第一季度起就在该公司的欧洲股票算法交易中使用，并将在第四季度引入亚洲和美国。
报道称，LOXM的任务是以最优惠的价格和最快的速度执行客户的要求，它能利用从过去无数的交易——不管是真实的还是模拟的交易——中学到的东西来处理问题，比如如何以最佳方式卖掉大笔股权，而不会影响市场价格。
摩根大通公司欧洲股票金融工程师研究团队的戴维·法拉赫说：“这样的定制化服务以前是由人类来完成的，不过现在的人工智能机器能够以更大的规模和更高效的方式来完成这项工作。”克利门特说，迄今为止欧洲的试验显示，LOXM的定价策略“远远好于”其基准水平。
投资银行都在尝试用人工智能、自动化和机器人来帮助削减成本，并承担费时的日常工作。比如，瑞银集团最近就用人工智能来处理客户的交易后配置要求，每项任务能节省多达45分钟的人工。瑞银集团还用人工智能来帮助客户进行波动率交易。
摩根大通公司称自己是华尔街首个使用人工智能来进行交易的公司，并说其他对手要用18到24个月的时间，花费“巨额”投资才能推出类似技术。
据《金融时报》报道，这种人工智能是用“深度强化学习”的方法来开发的，它能够从海量的历史案例中汲取经验。法拉赫说：“深度强化学习在银行业务中有许多其他的潜在用途，比如自动对冲和做市。”
报道称，LOXM一个可能的进化是教授机器如何了解客户，这样机器在做交易决策时就能考虑他们的行为和反应。克利门特说：“任何定制化服务都只有在客户同意的情况下才能进行。”
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