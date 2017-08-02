传印度将否决中企收购其药企 相关方未予置评

美媒称，据知情者透露，印度将否决一家中国企业以13亿美元收购一家印度制药厂的计划。此举将破坏迄今中国在印度最大的收购计划。
据彭博新闻社网站7月31日报道，据匿名的知情者透露，由印度总理纳伦德拉·莫迪领导的内阁经济事务委员会已决定阻止复星医药收购印度格兰德制药公司86%的股份。这两家企业尚未收到正式通知。
报道称，最近印度与其最大的贸易伙伴中国之间的关系趋于紧张。收购失败对复星医药来说将是一次重大挫折，该集团希望获得格兰德制药公司的一般注射药物，以及用于生产获准在美销售药物的制药设施。
孟买维里塔斯律师事务所的并购律师阿比吉特·乔希说：“这几乎等同于制裁。”他说：“拒绝这样一笔交易几乎等于释放了‘拒绝中国企业’的信号，这意味着中国可能对此采取报复行动，比如贸易领域的报复行动。”
据彭博社报道，复星医药去年7月同意从一个投资集团（旗下包括KKR公司）购买格兰德制药公司的控股权。
报道称，该收购计划已完成印度反垄断申报，并已接受印度外商投资促进委员会的评估。印度总理办公室发言人贾格迪什·塔卡尔并未回复彭博社记者的电话采访，内阁秘书普拉迪普·库马尔也未回复记者的电子邮件。格兰德制药公司和KKR公司的代表也未立即置评。
报道援引印度外交国务部长辛格7月27日对国会议员的话说：“印度与中国的接触是多层面的。近年来，在我们拥有共识的领域，双方的接触不断扩大和升级。”他说：“印度和中国在处理双边关系时，决不能让分歧发展为争端。”
阿里巴巴、腾讯和小米等中国企业在印度均有投资。
在彭博社的报道中，乔希说：“从中国在印度投资收购的角度来看，这的确将产生影响。他们对于向印度投资将日益感到忐忑不安。印度将无法像从前那样从中国获得资金，至少短期内是这样。这意味着，达成交易的难度将大大增加。”
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