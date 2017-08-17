陷阱、鬼城和隧道！揭秘朝韩非军事区战备设施

英国《每日邮报》网站8月15日发表题为《“坦克陷阱”、宣传鬼城和地下隧道——沿朝鲜与韩国非军事化区修建的引人入胜的战时基础设施》的报道称，14日有报告说，现在离朝鲜和韩国之间爆发全面战争的前景似乎还很遥远，但在紧张的非军事化区双方早就已经做好了准备。
美国电视节目“99%隐形”透露，两国间的停战线是世界最不安定的停战线之一，它的两边分布着“坦克陷阱”、地下隧道、为宣传目的而建的鬼城，以及一些假餐馆。据说，这些餐馆接上了线就能引爆，从而减慢来犯军队的步伐。
从朝韩两边通往非军事化区的道路包括一些非同寻常的建筑物。如果用炸药引爆这些建筑，可以拖延坦克的前进。韩国把这些建筑称为“朝鲜减速器”。它们采用了道路上天桥的形式，但没有交通运输方面的用途。
朝鲜方面非军事化区以北有一条大型高速公路，它包括一个非同寻常的太空船形状的建筑。
这个建筑据说是一个停业的餐馆。有传言说，该餐馆内放置了大量炸药，炸药爆炸会让该建筑倒在公路上，从而暂时阻碍军队的前进并争取宝贵的时间。
“停战村”板门店的“联合安全区”是160英里（1英里约合1.6公里）长、2.5英里宽的非军事化区沿线上最紧张的地方。
在签订了停战协议后的60多年中，来自朝鲜和韩国的军人就是在此面对面而立。该停战协议暂时停止了两国之间的敌意。
沿着非军事化区，两国都保留有“和平村”。在边境各处都可以见到这些“和平村”。
在韩国，台城洞的居民免服兵役，也不用交税。
在朝鲜，政府保留了一个村庄，这个村庄似乎只是为宣传目的而建。从远处看，机井洞是一个正常的小镇。但仔细观察，白天那里有农民，到晚上这些农民就失去了踪迹。当地建筑的外观显示，那里有人居住。晚上有人点灯，但屋里是否有人常住，这就比较可疑了。
这两个“和平村”还是一场“旗杆战争”的发生地。当韩国政府在台城洞竖起一根高约98米的旗杆并升起一面巨大的韩国国旗时，朝鲜作出了类似的回应。
朝鲜政府在机井洞立起了一根更高的旗杆。这根旗杆高160米，上面挂着重约270千克的朝鲜国旗。在长达10年的时间里，朝鲜的这根旗杆是世界最高旗杆，直到阿塞拜疆建造了一根更高的旗杆。今天，立于机井洞的这根旗杆是世界上第4高的旗杆。
据说，双方还在边境地区通过广播进行宣传活动，目的是动摇“和平村”居民和驻扎于边境沿线的军人的心灵和思想。携带政治小册子的气球也飞往非军事化区各处。
最近几十年来，韩国官员对由朝鲜建造的大量隧道越来越感到担心。这些隧道深入韩国境内半英里处，它们可以充当仓库和睡眠区。一些隧道位于地下数百英尺（1英尺约合0.3米）处，并有1英里长。
很多人认为，还有许多隧道未被发现。
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