“干掉”美航母的五种方法 过度谨慎比导弹更致命

美国《国家利益》双月刊网站8月16日发表了罗伯特·法利的题为《你需要知道的一切：关于如何干掉美国致命的航空母舰》的文章。
航空母舰自20世纪40年代以来一直是海上作战的主力军舰，而且仍然是现代海军实力的一大象征。但是，海军制定击毁航母计划的时间与其存在的时间几乎一样久。这些计划的细节随着时间的推移不断发生着变化，但是其宗旨保持不变。有人认为，军事技术均势正在不可逆转地从航母上转移开来，主要是由中国和俄罗斯的创新推动的。
所以，如果你想干掉一艘航母。你会怎样做？
1.鱼雷
在第二次世界大战期间，美国、英国和日本有多艘航母毁于潜艇发动的袭击，高潮事件是1944年日本“信浓”号航母被美军潜艇击沉。
潜艇发射的鱼雷仍然是现代航母面临的一个严重威胁。俄罗斯和中国的潜艇定期对美国及其盟国海军的航母战斗群实施攻击演练。现代鱼雷通过在一艘军舰下面爆炸而造成损害，幸运的是，从未有这样的鱼雷击中一艘与美国超级航母大小相仿的军舰的案例。因此，没有人知道美军的航母在沉没之前能够承受多少枚现代鱼雷的打击，但是我们能够毫不怀疑地估计，即使是一枚鱼雷也能够造成严重损坏，从而严重影响作战。
2.巡航导弹
1943年，德国人利用一枚“弗里茨X”精确制导炸弹摧毁了意大利的“罗马”号战列舰，但这种炸弹很快即让位于自推进的巡航导弹，这种导弹能够从飞机、舰船、潜艇或地面设施发射。冷战期间，苏联研发出一系列令人眼花缭乱的、在航母打击群上发射巡航导弹的平台。
今天，中国、俄罗斯和其他几个国家研发出多种能够打击美国航母战斗群的巡航导弹。和鱼雷一样，关于巡航导弹针对一艘现代航母打击的有效性的现有证据几乎为零。
然而，即使是一枚巡航导弹造成的非致命性打击也可能会造成飞行甲板严重受损，甚至导致飞行行动完全停止。
3.弹道导弹
击毁航母技术近十年来最重要的发展是反舰弹道导弹。中国的“东风”-21中程弹道导弹具有从暂时无法实现的超远射程打击美国航母的潜力，并且可能会穿透现有的防御系统。这种导弹能够在其弹道末端机动调整，仅仅这种武器的动能本身就可能会对飞行甲板造成毁灭性损害，即便没有令航母完全沉没，也能令其失去行动能力。
4.成本超支
新的“福特”号航母的成本在130亿美元左右，这一价格尚不包括空军部队。将F-35C隐身舰载战机、F/A-18E/F“超级大黄蜂”舰载战斗机和各种支援机计算在内，一艘航母的价格十分惊人，如果把护航舰队计算在内，这一数字还会上升。
在过去30年中，美国对于大规模国防开支的容忍度相差甚大。特朗普政府既热衷于增加开支，同时也要求大规模缩减预算。
如果缩减开支，那么激发出针对国防开支的热情可能会变得日益困难。而且，在某一时刻，和建造、维护和有效地部署航母相比，航母的军事用途或许会变得无关紧要。
5.过度谨慎
所有上述因素——能够击毁航母的武器系统，以及与舰船本身相关的费用——汇集在一起，创造出一种关于如何使用这些航母的谨慎态度。
在发生冲突的情况下，美国海军上将甚至美国总统可能会过度关注航母的脆弱性，从而不会果断和有效地进行使用。航母异乎寻常的价值可能会成为其最大的弱点：因为失去的代价太大，航母可能会在发生高强度的、势均力敌的冲突中保持一种置身局外的状态。
然而，如果航母不能在美国面临最严峻的冲突时有所贡献，就无法证明建造和保护其所需的巨大资源投入是合理的。而这一点，比其他任何东西，都会导致航母作为国家实力象征的终结。
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