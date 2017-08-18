中国已成金融科技革命标杆 网络商务领域远超欧美

外媒称，在谷歌、苹果、脸书和亚马逊的等科技巨头的带动下，美国在21世纪初在全球科技竞争所向披靡。然而，近年来数字经济的发展促使各国竞争力重新洗牌，也让中国有机会成为金融科技领域的先行者。
据西班牙金融网站8月16日报道，金融科技领域的发展推动了中国的经济增长。方兴未艾的金融科技革命让中国在科技再创新的竞赛中占领先机。
首先，中国政府制定了有利于科技创新的法律规范，其中包括严格的银行业法律法规。中国希望在金融科技起飞之后，能够逐渐制定统一的规范，以维护普通客户的利益，进而还金融科技领域一片洁净，同时促使其理性化发展。
另一个有利因素是中国网络商务的飞速发展。网络销售额已经占到总零售额的15%，而美国和欧洲的这个数字分别为11%和10%。中国网络商务每年以33%的速度迅猛发展，而全球的平均速度为20%。
报道称，中国对金融服务的潜在需求量很大。阿里巴巴集团是全球最大的电子商务平台。从全球电商市场份额来看，阿里巴巴大约是亚马逊的两倍。鉴于中国银行卡普及率不足，阿里巴巴开发出一个通过手机就可以付款的支付系统——支付宝。
报道称，传统银行一直保持着较高的利润率。最近10年来，中国银行业的股本回报率一直保持在15%至20%，这是西方银行业无法企及的，美国和欧洲的这个数字分别只有9%和5%。这就促使一些非银行领域的玩家也想分得一杯羹，与此同时让传统银行有兴趣且有能力投资于技术创新领域。
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