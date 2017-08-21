印度或对中企经营设限 印媒称印承受不起对华贸易战

路透社8月17日报道称，印度正在收紧外国企业进入其电力传输行业的规定，并严格审查电力和电信设备中是否含有恶意软件。政府高官和业界高管宣称，此举旨在阻止中国进入该国敏感产业。
包括哈尔滨电气集团公司、东方电子、上海电气和北京四方继保自动化股份有限公司在内的中国企业，在印度18个城市供应设备或者管理配电网络。
报道称，考虑到印度和中国正陷入30年来最严重的军事对峙，限制中国企业的举措已在莫迪政府内部获得更多支持。
印度政府正在研究中央电力局准备的一份报告。该报告为企业竞标电力传输合约设立了新条件，使其更有利于本地企业。
据一位参与起草该报告、要求匿名的官员透露，该报告要求想在印度投资的企业必须已经在该国经营了至少10年、任命印度公民为公司高管而且外企旗下的雇员必须已经在印度生活了一段时间。
虽然报告未直接提到中国，该官员称报告旨在阻止中国进一步开拓印度市场。
中央电力局局长维尔马辩称，起草该政策主要是出于对印度电力系统可能遭到致命网络攻击的考虑。他对路透社说：“网络攻击是一个挑战。”
印度政府同时也对电信市场采取行动，要求提高行业的安全标准，中国的电信设备和智能手机制造商占据了该市场的主导地位。
路透社看到的文件显示，印度电子和信息技术部要求21家智能手机制造商（其中多为中国企业）提供在印度市场的产品/服务“所遵循的安全措施、架构框架、指导方针和标准等细节”。
在印度规模达100亿美元的智能手机市场中，中国供应商小米、联想、OPPO、vivo等的市场份额总计超过一半。
印度《经济时报》网站8月17日发表了题为《为什么印度必须认真对待中国有关贸易战的警告》的文章。
印度没有认真对待中国在洞朗问题上的强硬态度。近期，印度针对93种中国产品实施反倾销关税。中国不会容忍这样的举措，很可能会进行回应。中国国有媒体敦促中国公司重新考虑在印度投资的风险。
为什么印度不能在这个节点与中国展开贸易战？理由如下：
去年中国对印度的出口达到583.3亿美元，与2015年的582.5亿美元相比只增长了很少。但印度对中国的出口与2015年相比则减少了12%至117.6亿美元。
印度对中国的出口（主要是原材料）减少，从中国的进口（主要是电子产品和其他需求的制造品）增加。印度的医药行业非常依赖从中国进口的产品。
中国对印度的出口仅占其出口总额的2%。所以即使印度抵制所有从中国进口的商品，也不会对中国造成很大的影响，不足以让中国向印度屈服。
在印度自己的制造能力仍然有限的时候展开贸易战肯定不会造福印度。现阶段印度从中国的进口非常重要。
印度如今每年进口价值7000亿卢比（1印度卢比约合0.1元人民币——本网注）的电信设备，大部分来自华为和中兴等中企。中企在印度的电信行业占统治地位。在手机行业，中企占据印度的智能手机市场的51%。
能源是另外一个印度依赖从中国进口的行业。仅在印度的第十二个五年计划中，接近30%的发电量使用的是从中国进口的设备。在快速增长的太阳能行业，从2016年4月至2017年1月，来自中国的设备占这个市场的87%。
印度只有在消除与中国的贸易中存在的巨大倾斜后才能与中国打贸易战，而想要消除贸易倾斜则可能需要印度制造业再发展10年。
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