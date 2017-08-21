特朗普再次呼应白人民族主义者，四成美国人支持弹劾总统

路透社8月17日报道称，美国总统特朗普17日公开反对拆除南北战争时期支持奴隶制的南部邦联的遗迹，在一场已经加剧了种族紧张关系的争议中，与白人民族主义者遥相呼应，引起来自共和党同僚们的强烈指责。
由于白人民族主义者举行反对拆除一尊南部邦联塑像的抗议，12日在弗吉尼亚州夏洛茨维尔发生了暴力事件。特朗普在事件发生后发表的言论引起共和党人、企业领袖及美国盟友的不满，导致市场下跌，并引发白宫高官可能辞职的传言。
参议院外交委员会主席、共和党人罗布·科克对特朗普的治国理政能力表示质疑。曾被特朗普当作国务卿人选的科克说：“总统未能表现出取得成功所需的能力和才干。”科克称特朗普需要作出“彻底改变”。
在17日的一系列推特发文中，特朗普对两名共和党参议员杰夫·弗雷克和林赛·格雷厄姆发起攻击，从而重新引发人们对于他能否与本党国会议员合作以便争取让自己包括减税和基础设施投资在内的立法议程获得通过的怀疑。
特朗普把矛头指向了全国一长串拆除或考虑拆除南部邦联塑像或纪念碑的地区，其中包括加利福尼亚、佛罗里达、佐治亚、肯塔基、路易斯安那、马里兰、纽约、北卡罗来纳、马萨诸塞、密苏里、蒙大拿、田纳西、弗吉尼亚、得克萨斯等州的城市以及华盛顿特区。
特朗普不愿让这场争议过去。他在推特上写道：“遗憾地看到，随着我们美丽的塑像和纪念碑被拆除，我们伟大国家的历史和文化遭到撕毁。你无法改变历史，但你能从历史中吸取教训。”他还写道：“罗伯特·李、斯通韦尔·杰克逊——下面该是谁了，华盛顿、杰斐逊吗？太愚蠢了！”他指的是1865年结束的南北战争中的两位邦联将领，以及最早担任美国总统的乔治·华盛顿和托马斯·杰斐逊，他们都曾拥有奴隶，但他们的功绩得到人们极大的景仰。
反对者称这些塑像是腐朽的种族主义象征，而支持者则认为它们是对美国历史的致敬。
特朗普还否认自己谈起过白人至上主义者、新纳粹及三K党与夏洛茨维尔的反种族主义激进分子之间的“道德等价关系”。
由于围绕白宫的混乱削弱了投资者对于特朗普雄心勃勃的经济议程将会成为现实的信心，美国股市17日遭遇了3个月来的最大跌幅。
在这种论战的氛围下，白宫否认了特朗普的经济顾问加里·科恩可能辞职的传言。16日特朗普宣布解散两个颇具知名度的企业顾问委员会，此前多名企业高管因为他就夏洛茨维尔事件发表的言论而辞去了在这两个委员会中的职务。白宫官员周四称，特朗普已经放弃了设立一个基础设施顾问委员会的打算。
英国《独立报》网站8月17日报道称，一项新的民意调查显示，现在有多达40%的美国人支持弹劾总统特朗普。
美国社会宗教研究所进行的这项调查表明，40%的美国人——其中包括近75%的民主党人和7%的共和党人——支持弹劾特朗普并将其免职。
据美国全国广播公司报道，这与今年2月30%的美国人支持弹劾总统相比，升幅明显。
社会宗教研究所的调查从本月2日持续到8日——在12日发生白人民族主义者在弗吉尼亚州夏洛茨维尔集会之前。
特朗普表示，白人至上主义者、新纳粹主义分子和其他仇恨团体不应该为造成32岁的希瑟·海尔死亡的这起暴力事件承担百分之百的责任。这一言论招致了民主、共和两党的广泛批评。
社会宗教研究所的调查表明，民主党人和无党派人士越来越支持弹劾特朗普，而支持将特朗普免职的共和党人的比例仍保持在个位数。
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