美陆军设立新网络战实验室：着眼实战 剑指中俄

美国“侦察勇士”网站8月1日发表题为《陆军新的网络战实验室将与作战行动相联系》的报道称，陆军官员说，陆军建立了新的网络研究分析实验室，以跟进战场上迅速发生的技术变化，并对执行任务的网络战士进行快速支援，为他们提供最新的升级、技术和威胁信息。
网络战术不断变化。鉴于这种变动的节奏和轨迹，这个隶属于陆军研究实验室的新实验室被专用于支援进行中的作战行动。
陆军研究实验室“可持续基础网络保障”部门主管柯蒂斯·阿诺德接受采访时说：“网络变化不断，我们今年做的事和明年要做的事会不一样。我们需要一个动作迅速的实验室，如果出现新情况，我们能够迅速应对，并转而关注更新的情况，向陆军网络部门提供信息。该实验室的一个重要特点是重视实战，缩短反应时间。”
反应时间对于实战非常重要，因为现在与“伊斯兰国”进行网络战的指挥官们谈到有必要迅速改变战术以使战果最大化。“坚定决心”行动的指挥官们解释说，网络攻击和电子战技术使“伊斯兰国”的部队相互之间难以进行远距离通信。此外，美国的网络战士还成功阻滞和破坏了“伊斯兰国”的社交媒体行动和一些招募计划。因此，与尖端的网络战技术建立作战联系据信对于全球网络战指挥官来说意义重大。
陆军还非常重视势均力敌的威胁，比如俄罗斯和中国。由于近来俄罗斯被指控通过黑客行为非法介入美国选举，因此该国被当作关注重点之一毫不奇怪。
鉴于此，陆军网络战部队最近进行了一次名为“网络探索”的模拟网络战演习，试图发现和打退模拟的俄罗斯网络袭击。
阿诺德解释说，实验室的研究包括短期和远期的探索，针对的是信息技术系统、计算机网络和日益交互化的武器系统——它们依赖网络技术进行通信、精确瞄准和执行任务。
美国军方的网络专家、业界人士、信息技术专家以及学者们正被召集到新实验室共同研究网络问题。新的研究工作分为若干个领域，比如大数据分析、工业控制系统、自动化、虚拟化、机器学习和人工智能。
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