外媒称楼市限购中国人改买黄金：上半年黄金购买量增加近四成

俄媒称，世界黄金协会的数据显示，今天上半年黄金需求量创下8年新低——2000吨。专业投资者的投资意愿下降，主要来自中国的个人投资者增加了黄金储备。同时，一些国家的央行也增加了黄金投资，其中俄罗斯银行是最大的买主。
据俄罗斯《生意人报》8月4日报道，世界黄金协会8月3日发布的2017年上半年《黄金需求趋势报告》显示，第二季度黄金需求量同比下降10%，至953.4吨。总的来看，上半年黄金需求量略高于2000吨（同比下降14%），创下了2009年以来的新低。
投资意愿下降是全球黄金需求量降低的主要原因。世界黄金协会的数据显示，上半年机构投资者的黄金需求量下降34%，至700吨——这是2007年以来的最低量（2007年为665吨）。珠宝加工业只能部分弥补投资者需求的下降——上半年珠宝商的需求增加了5%，达到967.4吨。
黄金ETF（以黄金为主要投资目标的交易所交易基金）流入放缓造成了黄金需求的下降。上半年这些基金的黄金资产增加168吨，与去年同期（580吨）相比降低近70%。当时，在发达国家央行的经济刺激政策下，机构投资者在三年休整后积极扩大了贵金属投资。UFG财产管理公司投资部主任阿列克谢·波塔波夫说：“今年，在美国加息、欧洲和日本预期收紧货币刺激的背景下，投资者对黄金ETF的需求下降。”
同时，个人投资者仍然乐于购买金条、金币、金牌等实物黄金。上半年实物黄金销量为531.7吨，同比增长11%。大部分实物黄金流向中国，中国居民的黄金购买量半年内增加了38%，达到172吨。报告称：“货币贬值和对一二线城市房地产投资限制的担忧刺激了中国居民对黄金这种流动性资产的需求。”
部分中央银行也对黄金保持着很大兴趣。半年内各大央行共买入176.7吨黄金。俄罗斯依然是最大的贵金属买主。近两年，俄央行在世界各国央行总购买量中平均所占份额超过40%。2017年上半年，俄罗斯银行买入了100多吨贵金属，黄金储备达到1715.8吨。第二季度，土耳其和哈萨克斯坦央行也大幅增加了黄金储备。波塔波夫说：“俄罗斯、土耳其和哈萨克斯坦央行有购买黄金作为储备的传统，以实现储备的多元化及增值。”
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