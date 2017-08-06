美网站称美军方与国会高层结盟：欲阻止特朗普对中国打贸易战

港媒称，特朗普本次公布的阿富汗新策略，招来已遭辞退的“国师”班农领导的另类右翼网站Breitbart News狂轰，质疑他违背竞选承诺，及遭美国军方牵着走。
据香港《明报》网站8月23日报道，特朗普转向反映军方对特朗普的影响巨大。美国媒体近日流传白宫的将军、纽约帮及共和党国会领袖组成非正式的“救国委员会”，以阻止特朗普及美国步向灾难。
美国媒体较早时引述高层消息称，白宫内部流传，将军、纽约帮及共和党国会领袖组成联盟，报道戏称为“拯救美国委员会”。“将军”包括白宫幕僚长凯利和国防部长马蒂斯，两人世界观相近，私下亦表示有责任引导特朗普。
报道称，参谋联席会主席邓福德是他们的盟友。至于“纽约帮”则包括经济顾问科恩及副国家安全顾问鲍威尔，他们拥有沟通技巧，力主说服特朗普淡化其“美国优先”立场，财长梅努钦亦跟他们里应外合，力求特朗普作出国内及国外经济决策时有清楚程序可依。至于暂未敢跟特朗普公然对抗的共和党国会领袖也被报道视为“救国委员会”一员。
报道称，“委员会”并不挑战特朗普地位，以铺陈事实功能自居，并向特朗普解释国际盟友的重要，以阻止他作出差劲决定。例如他们向特朗普解释，若一意孤行对华打贸易战，联合国制裁朝鲜便得不到中国支持。
报道引起美国左右媒体的注意。另类右翼网站Breitbart News认为有关报道反映白宫的“全球主义者”破坏美国优先的证据，《新共和》等自由派则质疑“救国委员会”只是助纣为虐。
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