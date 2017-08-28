美联储“缩表”或引发资本外流 美媒:给亚洲基建计划带来隐忧

美媒称，印度、印度尼西亚和菲律宾的领导人通过承诺大幅增加开支以改善本国的公路、铁路和港口上了台。他们认为，这样做是效仿中国的成功，可以刺激经济增长。
据彭博新闻社网站8月23日文章，印度总理纳伦德拉·莫迪打算在本财年投入创纪录的600亿美元进行基础设施建设。菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特设定的基建开支目标是国内生产总值的7%，而印尼领导人佐科·维多多新建了7000公里公路和4个新机场，上周又承诺进一步增加基础设施开支。
在一个渴望收益的全球格局中，受到年轻人口和全球排名靠前的经济增速的吸引，外国投资大量涌入并为这些雄心勃勃的计划提供资金。作为其经济韧性的一个标志，这三国当年甚至没有受到美联储加息的冲击，而美联储加息曾使许多发展中国家陷入困境。
但现在，美联储将开始进入未知领域，收缩其4.5万亿美元的资产负债表，旧的脆弱性开始重新浮出水面。这三个国家面临的问题是：与中国不同，它们缺乏为基础设施计划提供资金所需的工业、出口和国内储蓄基础。
为了挖掘地基和浇筑水泥，必须进口重型设备，这削弱了经常账户，同时更快的增长也使进口不断增加。这些项目的成本正给预算赤字带来压力，使政府严重依赖外国资金。
外汇市场已经出现了紧张迹象。菲律宾比索是亚洲表现最差的货币，今年它对美元跌幅超过3%。印尼盾是第三差的，而印度卢比的表现则在亚洲货币中处于中等水平。
按照全球标准，三国总体债务水平仍然很低。因此至少就目前而言，外国投资者继续支持其超过5%的增长率预期。
这在很大程度上将取决于美元的走势。法国外贸银行驻香港首席经济学家艾丽西亚·加西亚·埃雷罗说，如果美元依然疲软，可能就没有理由担心。她说，即使美元升值，这三个国家也可提高利率以避免外资撤离。
国际货币基金组织并未忽视这三个国家面临的风险。它在今年5月曾警告说，财政状况趋紧可能导致亚洲资本流动的不稳定。一旦全球市场出问题，中国靠其稳定的出口收入和规模巨大的国内储蓄，仍然能够为其基础设施计划提供资金。但印度、印度尼西亚和菲律宾潜在的脆弱性，会使它们更容易受到影响。
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