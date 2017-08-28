委内瑞拉举行全民军演反击美国制裁

外媒称，在美国总统特朗普警告可能对委内瑞拉采取军事行动后，委内瑞拉26日举行全国性军事演习，并号召民众参加预备役部队，保卫国家。
据路透社8月26日报道，特朗普两周前威胁可能对委内瑞拉采取军事行动，并于25日签署了一项总统令，禁止对委内瑞拉政府发行的债券和国有企业债券进行新的交易。
委内瑞拉国家电视台26日一早播放的声明说：“为了应对美国的战争威胁，所有18岁至60岁的委内瑞拉人都被要求对国家的整体防御作出贡献。”
报道称，马杜罗试图利用特朗普的威胁来巩固自己的政治基础，电视上播放了平民持枪和学习徒手格斗的画面。电视画面显示，老老少少的委内瑞拉人走进预备役登记中心。
电视上还播放了伪装好的狙击手射击的画面，以及军事指挥官在“反帝国主义”游行中进行激昂演讲的画面。
另据法新社8月26日报道，为了对抗美国的制裁及美国总统特朗普的军事威胁，马杜罗总统下令进行为期两天的军事演习，20万军人与70万预备役军人及平民一起参与了演习。
26日，在加拉加斯的一所军事学院，委内瑞拉军人教平民如何使用拳头、步枪、反坦克火箭筒和徒手格斗，在障碍训练场对民众进行指导。
在一个突击训练场，60岁的埃丽卡·阿文达尼奥一边高喊“美国佬滚出去”，一边用她的步枪痛击一个假人，她说：“我希望什么都不会发生，但我们为一切做好了准备。”
今年23岁、已有3个孩子的格雷戈里奥·巴尔德拉马26日上了一堂射击课，他说，他是在学习“保家卫国”的本领。
他补充说：“我们可能都不知道如何端枪，何时开枪，但我们现在在这里学习。”
此外据埃菲社8月26日报道，委内瑞拉军队指挥官赫苏斯·苏亚雷斯表示，当天为反击美国针对委内瑞拉的威胁而进行的大规模军民联合演习进行地“有条不紊”，获得了“出色的成果”。
据报道，有数千人参加了这场演习，其中包括军人、公务员、警官和民兵，当天的“反帝国主义联合演习”在安索阿特吉、莫纳加斯、苏克雷、苏利亚、塔奇拉等多个州同时举行，查韦斯派的支持者们与各州政府官员、军人和民兵一起积极参与到演习中。
委内瑞拉防长弗拉基米尔·帕德里诺表示，这场军民联合演习首先想要告诉全世界委内瑞拉“维护和平的能力”，“我们需要和平、团结和政治对话”。
委内瑞拉总统马杜罗当天也在推特上发文称，委内瑞拉人民和军队将共同以“解放者的勇气”来捍卫国家领土和主权。
报道称，这不是委内瑞拉第一次举行军民联合演习，2016年1月也举行过类似演习。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost