高盐摄入令心力衰竭风险加倍：心脏对盐不耐受

美媒称，欧洲心脏病学会大会8月27日公布的研究显示，对4000多人长达12年的研究发现，高盐摄入量将使心力衰竭的风险加倍。
美国每日科学网站8月27日报道，芬兰赫尔辛基国家卫生与福利研究所研究人员佩卡·约西拉赫蒂教授说：“高盐（氯化钠）摄入量是高血压的主要原因之一，也是冠心病和中风的风险因素。除了冠心病和中风之外，心力衰竭也是欧洲和全球主要心血管疾病之一，但是高盐摄入量对这种疾病的影响尚不清楚。”
这项研究评估了盐摄入量与心力衰竭之间的关系。评估个人盐摄入量相当困难，因此以人口为基础的合适群组比较少见。这项研究使用24小时钠提取量，这被认为是个人盐摄入量测定的黄金标准。
这项研究以1979年至2002年间在芬兰参加“北卡累利阿盐研究”和“国民健康普查报告”的4630名随机选出的25岁至64岁男女作为原始研究对象。原始数据采集包括个人填写的健康行为问卷，身高、体重和血压数据，用于实验室分析的静脉血样本以及24小时尿液样本。
这项研究通过电脑登记的全国卫生记录对研究对象进行12年跟踪。心力衰竭病例通过“死因登记”记录、“出院登记”记录和药物报销记录进行确认。
约西拉赫蒂教授说：“心脏对盐不耐受。高盐摄入量会显著增加心力衰竭风险。与盐摄入有关的心力衰竭病例增加与血压情况无关。”
他说：“每天摄入13.7克以上盐分的人，发生心力衰竭的风险是每日盐摄入量低于6.8克的人的两倍。每日最佳盐摄入量可能比6.8克还低。世界卫生组织建议每天盐摄入量最多不超过5克，人们每天对盐的生理需求为2到3克。”
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