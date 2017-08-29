飓风“哈维”袭击美能源产业中心引国际油价飙升

英媒称，一场袭击美国能源产业中心的飓风预计将终结美国长达数年石油产能过剩和价格低廉的局面，并在全球范围引发震动，其对能源市场的影响可能会持续数周。
据路透社美国休斯敦8月27日报道，猛烈的四级飓风“哈维”袭击了得克萨斯州海岸，其造成的巨大洪水破坏了美国11.2%的炼油能力，以及美国墨西哥湾四分之一的石油产能，并且造成得克萨斯州沿海港口关闭。
受交易者对于此次飓风影响的评估，在亚洲周一早些时候的交易中，汽油期货价格飙升7%，达到两年多以来的最高水平。
分析人士称，供应中断将限制全球消费者获得美国原油、汽油和其他精炼石油产品的能力，从而进一步推高价格。
损害评估还需要数日到数周才能完成。这场风暴仍在休斯敦西部地区徘徊，仍将继续带来接近历史最高水平的降水量。休斯敦是美国大量石油、天然气、管道和化工工厂的所在地。
据美国国家气象局称，休斯敦地区48小时的降雨量超过76厘米，预计未来还有更多降水。
以风险咨询为主要业务的奥恩能源公司的总经理布鲁斯·杰弗里斯说：“我们从来没有遭遇过这种情况。”他说，现在就评估“哈维”对于整个地区的能源基础设施所造成的全面损害为时太早。
这场风暴的影响遍及港口、内陆的油井和天然气井。南得克萨斯的伊格尔福德页岩区的石油生产商已经停止了部分作业。
在向拉美和亚洲输送能源的出口中心科珀斯克里斯蒂地区，至少有四个海运码头因为暴风雨仍然处于关闭状态。
利波石油咨询公司总裁安德鲁·利波说，如果得克萨斯州的炼油厂的暴雨排泄管道被浸没，那么这些炼油厂最久可能将停产一个月。
在这场风暴周五向得克萨斯州袭来时，美国的汽油期货价格跃升至三年来同期最高水平。当时，包括埃克森美孚公司在内的休斯敦地区几家大型炼油厂甚至还没有停止部分生产。
因为洪水，埃克森美孚公司关闭了其位于得克萨斯州贝敦的美国第二大炼油厂，这个工厂的日炼油能力可达56.05万桶。英荷壳牌石油公司也停止了得克萨斯州迪尔帕克炼油厂的作业，这个工厂的日炼油能力为32.57万桶。该公司称，这家炼油厂将被关闭一周。
得克萨斯州沿海炼油厂的原油精炼能力占美国的四分之一。所有这些炼油厂自周四以来都受到了“哈维”的影响，科珀斯克里斯蒂地区的炼油厂赶在“哈维”25日登陆之前已经于24日提前关停生产线。
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