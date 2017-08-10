日本八旬老太编程大受欢迎

法媒称，82岁的若宫正子（音）刚开始工作的时候还用算盘算术。如今，她却是全世界最年长的iPhone应用程序开发者，是推动智能手机方便老年人使用的先驱。
据法新社8月7日报道，因为技术行业对于吸引老年人缺乏兴趣，感到沮丧的她自学编程，并开始自己解决这个问题。
她坚持说，60岁以上的人需要积极学习新技能以保持头脑灵活。她说：“随着年纪增大，你失去了很多东西：丈夫、工作、头发和视力，负能量相当多。但是，当你学习新东西的时候，无论是编程还是弹钢琴，这都是正能量，让你有干劲。”
若宫在接受采访时说：“一旦结束职业生涯，你就应该回去学习。在互联网时代，如果停止学习，就会影响你的日常生活。”
她在上世纪90年代开始对电脑产生兴趣，当时她刚从银行职员的岗位退休。她花了几个月时间才设置好自己的首个电脑系统，最初是在BBS论坛发帖，然后开始学习使用微软电脑，之后是苹果公司的Mac和iPhone。
她请求软件开发商为老年人提供更多程序，但在多次请求无果之后，决定自己动手。
若宫学习了基本编程方法，并开发出日本第一款针对60岁以上人群的手游《雏坛》（其灵感来自日本传统节日女儿节）。她现在大受欢迎，以至于苹果公司今年邀请她参加声名远播的全球开发者大会，而她是与会应用程序开发者中最年长的。
《雏坛》目前只有日文版，下载量达4.2万次，获得成百上千条好评。
虽然该数字与日本热门应用程序相比较小，但若宫计划在明年的女儿节之前发布英文版、中文版甚至法文版。
这款游戏的成功把她推上技术的世界舞台，尽管这个行业对年龄的歧视是出了名的。
在硅谷，40岁以上的员工就被某些公司视为老员工。据媒体报道称，脸书和苹果的雇员年龄中值分别是29岁和31岁。
但是，国际技术公司和初创企业现在逐渐意识到，面向银发网民的市场大有商机，而若宫已与苹果首席执行官蒂姆·库克见过面了。她自豪地说：“库克赞扬了我。”
若宫说，她的最终目标是设计出“其他一些应用程序，供年龄更大的人娱乐，并帮助向年轻人传递老年人拥有的文化和传统”。
她说：“多数老年人放弃了学习的想法，但有些人重新开始学习，这不仅有益于自身，也有益于国家经济。”
她暗示，自己的好身体要归功于积极的思维和忙碌的生活。她还补充说：“我每天都太忙了，根本没有时间得病。”
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