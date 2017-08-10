美媒：新技术打造“舒适型”高跟鞋

美国石英财经网站8月5日刊登题记者 马克·贝恩的文章，题为《新技术有望带来一双舒适的高跟鞋，但回避了那个问题：为什么要穿高跟鞋？》。
文章称，喜剧演员亨利·扬曼以会说俏皮话著称。他说过的一个比较有名的段子是：一名病人去看病，他说，“医生，我做这个动作的时候好痛啊”，医生答，“别做那个动作”。
无数女性都将作证：穿高跟鞋很痛苦，但她们绝不会放弃高跟鞋。衣服逐渐向舒适型和功能型发展，穿瑜珈裤和运动鞋的人越来越多，但高跟鞋仍然保持着强大的“返祖式”吸引力。
不过，像其他任何有待解决的问题一样，这个局面构成一个诱人的商机：如果能做出舒服的高跟鞋呢？
试图打造这个女鞋“圣杯”的最新竞争者是从声望卓著的谷歌加速器计划中脱颖而出的，最近还获得了《嘉人》杂志创意总监、热播真人秀节目《天桥骄子》嘉宾评委尼娜·加西亚的支持。这家名叫“True Gault”的公司（以创始人桑德拉·高尔特的名字命名）认为，自己采用的全新方法可以带来更合脚也更舒服的高跟鞋。
要实现这个近乎于奇迹的目标，True Gault靠的是技术。顾客用苹果手机的应用程序给自己的脚拍照（眼下这个程序只有苹果手机有）。程序会生成脚的3D模型，由算法支撑的“合脚方案”（通过分析成千上万张女性足部的扫描图像而得到优化）将确定鞋的尺寸。
每只脚都是独特的，也就是说，一个人的左右脚也不同，除非你两只脚碰巧一模一样。但是，True Gault说，在该公司已经扫描的顾客当中，97%的人两只脚相差半码，要么是长度，要么是宽度。
扫描完成后，顾客从大约20种款式、40种皮革和若干种高度中进行选择。True Gault的鞋跟高度大多介于两英寸到四英寸（一英寸约合2.54厘米）之间。这些鞋在True Gault位于西班牙的合作工厂生产，起价250美元，像其他互联网促成的、直接面对消费者的经营模式一样，省掉了零售加价。
拿到鞋以后，顾客可以提供反馈，使True Gault在做下一双鞋时可以进行相应调整。该公司说，每双新鞋都比上一双更合脚。这种策略可以吸引回头客。
高跟鞋造成的痛苦包括挤脚或磨脚，但最大问题在于鞋跟抬高后迫使你将身体重量过度集中于双脚前部。要保持直立并以这种颤颤巍巍的方式行走，人就需要调整全身姿势。
但是，这种姿势也是女性吸引力的秘密所在。它让女性挺胸提臀，强化这些与性相关的特征。
英国的一个心理学家团队甚至提出一种理论，称女性的步态天然与男性不同，高跟鞋凸显了这种不同，使女性走起路来更像女性。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost