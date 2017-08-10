中俄与美军隐形技术差距缩小：美胜在经验

美国《防务新闻》周刊网站8月7日发表题为《中国和俄罗斯与美国的隐形技术差距缩小》的报道称，在7月的两周时间里，美国空军和海军陆战队的F-35联合攻击战斗机在“红旗”军演中，获得了联合执行模拟作战飞行任务的机会，标志着F-35A型战机与F-35B型战机首次参加同一场演练。
尽管此次演练是F-35战机飞行活动的一个新里程碑，但美军本就拥有数十年操控隐形飞机的实践经验。前美国空军官员近日称，这是美军将保持相对于俄罗斯和中国等实力相近对手的优势的一大原因。俄罗斯和中国不久前才开始操控隐形战机。
美国空军退役两星将军马克·巴雷特在参加米切尔航天研究所主办的一场活动时说：“当我们看到俄罗斯及中国推出隐形战机时，我们在这方面已拥有40年经验。”
F-35和F-22战机将不再是空中仅有的隐形战机。今年早些时候，中国宣布国产隐形战机歼-20形成初步战斗能力。与此同时，俄罗斯正在开发其首款隐形战机苏霍伊T-50 PAK-FA。
尽管俄罗斯和中国都学习了美军的隐形技术，但巴雷特说，在隐形技术实战化方面，俄罗斯和中国的技术水平与美军不可同日而语。
他说：“我要说，40年的训练、40年的作战经验以及40年的磨合确实会给我们带来优势。”7月刚刚举行的美军“红旗”军演，提供了关于隐形战机作战经验的一些情况，这些作战经验能拉开美国与实力相近竞争者的差距。
美国佛罗里达州埃格林空军基地第58战斗机中队指挥官乔恩·斯奈德说：“我们发现，F-35是一个非常灵活的平台。我们能够执行许多不同任务，尽管我们的主要任务是对地打击，我们也可以利用F-35执行空中护航任务，而F-22战机是专门为夺取制空权而设计的。”
尽管长期以来美国空军一直致力于低可探性技术，但在美国空军下一代战机“突防型制空平台”（PCA）的设计中，隐形性能的优先程度仍有待观察。美国空军“2030年空中优势企业能力合作团队”负责人亚历克苏丝·格林克维奇准将去年接受采访时说，航程将是PCA一个主要优先考虑因素，PCA还被设想为一款类似于F-22的空对空强大威力战机。
巴雷特说，一种无尾翼的飞翼设计可能是提高未来PCA战机航程的一个途径，尤其是在能与F-22战机的推力矢量技术相配合的情况下。
巴雷特承认，竞争对手国正大力投入新型雷达和通信情报系统等更先进的侦测技术，这些创新将使所有飞机都更难躲避侦测，隐形飞机仍将是一大优势。
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